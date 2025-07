iii / 사진 제공=빅오션이엔엠

'차원 다른 비주얼 걸그룹' iii가 돌아온다.종합엔터테인먼트 기업 빅오션이엔엠은 지난 11일 iii(아이아이아이)의 공식 SNS 채널에 의미심장한 영상을 게시하며 이들의 데뷔를 알렸다.영상에는 지하철에서 내리는 소녀의 모습이 담겼다. 이어 노이즈 효과가 발생해 소녀의 얼굴을 뒤바꾼다. 의문의 소녀가 해킹하는 듯한 행동과 또 다른 소녀들이 등장해 똑같은 노이즈 효과가 생기며 얼굴이 뒤바뀌는 모습은 보는 이들의 궁금증을 자아냈다.iii는 지난 2023년 11월 프리 데뷔 소식을 밝히며 싱글 'Forbidden Midnight'(포비든 미드나잇)을 발매했다. 'Forbidden Midnight'은 페르 귄트 모음곡 중 'In the Hall of the Mountain King'(인 더 홀 오브 더 마운틴 킹) 멜로디를 샘플링한 노래로 화제를 모았다.당시 iii의 AI같은 비현실적인 비주얼 또한 뜨거운 관심을 받았던 상황. 빅오션이엔엠은 iii의 정식 데뷔를 알리며 새로운 도약을 예고했다.빅오션이엔엠 측은 "가상 세계의 iii가 실물로 등장해 활동에 나선다"며 "이들의 특별한 서사는 다양한 콘텐츠를 통해 순차적으로 공개할 예정이다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr