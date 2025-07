사진=유튜브 채널 '원팩트' 영상 캡처

사진=유튜브 채널 '원팩트' 영상 캡처

보이그룹 원팩트(ONE PACT)가 프리 릴리즈 디지털 EP 'ONE PACK'의 멤버별 스페셜 비디오를 공개했다.원팩트(종우, 제이창, 성민, 태그, 예담)는 지난 1일 정오, 네 번째 미니앨범 'ONE FACT' 정식 컴백에 앞서 프리 릴리즈 EP 'ONE PACK'을 각종 음원 플랫폼을 통해 선공개했다. 이어 5일부터는 멤버 전원의 솔로 트랙으로 구성된 스페셜 비디오를 순차적으로 공개했다.프리 릴리즈 EP 'ONE PACK'은 다섯 멤버가 직접 자신의 이름을 걸고 완성한 솔로 트랙으로 구성된 앨범으로, 각자의 개성과 감성을 음악으로 진정성 있게 풀어냈다. 보컬, 작사·작곡, 안무, 디렉팅 등 전 과정에 멤버들이 주도적으로 참여해 팀 안의 개별 정체성과 음악적 역량을 입체적으로 드러낸 이번 프로젝트는 원팩트의 새로운 서사를 여는 의미 있는 시도다.공개된 스페셜 비디오는 각 멤버의 시그니처 컬러를 활용해 곡의 콘셉트와 메시지를 시각적으로 구현하며 몰입도를 극대화했다. 먼저 종우의 'PASSOUT(Feat. TAG)'는 강렬한 비트와 역동적인 퍼포먼스로 그의 폭발적인 에너지와 무대 장악력을 그대로 담아냈다. 이어 제이창의 '180928~'은 섬세한 멜로디와 자전적인 스토리, 그리고 감각적인 연출이 어우러져 여운을 남긴다.성민의 'Signal'은 트렌디한 리듬과 몽환적인 무드를 바탕으로 세련된 영상미를 더해 감각적인 분위기를 배가시킨다. 태그의 '내가 아니더라도'는 절제된 감정과 여운 짙은 메시지를 서정적인 미장센으로 표현하며 한 편의 단편영화를 연상케 한다. 마지막으로 예담의 'Keyring'은 사랑스러운 감성과 밝은 에너지가 가득한 곡으로, 스페셜 비디오를 통해 상큼하고 활기찬 분위기를 전하며 보는 이들에게 기분 좋은 설렘을 선사한다.원팩트는 이번 EP 'ONE PACK'을 통해 각자의 색을 진정성 있게 표현함과 동시에, 팀으로서의 정체성까지 입체적으로 확장하며 '올라운더 그룹'으로서의 가능성을 증명했다.원팩트는 오는 22일 미니 4집 'ONE FACT' 발매와 함께 본격적인 컴백 활동에 나설 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr