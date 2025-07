나우즈, 팀명 리브랜딩 후 더 성장했다…팬쇼케 개최 "앞으로 기대돼"

사진제공=큐브엔터테인먼트

큐브엔터테인먼트 신인 보이그룹 나우즈(NOWZ)가 컴백 기념 팬 쇼케이스를 성황리에 개최하며 본격적인 활동에 돌입했다.나우즈(현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤)는 지난 9일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 첫 미니 앨범 'IGNITION' 발매 기념 팬 쇼케이스를 열었다. 특히 선공개 싱글 '자유롭게 날아 (Feat. 우기 (YUQI))'를 프로듀싱한 i-dle (아이들) 우기가 MC를 맡으며 큐브엔터테인먼트 직속 후배 나우즈를 응원했다.나우즈는 그동안 선보인 퍼포먼스 중 역대급으로 꼽힐만 한 새 앨범 수록곡 'Problem Child (문제아)‘ 무대로 팬 쇼케이스 포문을 열었다. 또한 록 장르에 과감히 도전한 타이틀곡 'EVERGLOW'를 비롯해 '자유롭게 날아 feat. 우기 (i-dle)' 등 다채로운 무대를 선보이며 현장에 모인 팬들의 이목을 사로잡았다.진혁은 새 앨범에 대해 "나우즈의 정체성과 서사를 녹여냈다. 트랙마다 분위기가 다른 선물 세트 같은 앨범이다"고 설명했다. 나우즈는 앞서 나우어데이즈로 활동하다 팬들이 애칭으로 불러주던 '나우즈'를 팀명으로 바꿨다. 현빈은 "데이앤(팬덤명)이 그동안 '나우즈'라고 많이 불러주셔서 새 이름이 어색하진 않았다"며 나우즈로 리브랜딩한 소감을 전했다.이날 나우즈와 함께한 아이들 우기의 활약도 눈부셨다. 우기는 팬 쇼케이스 진행을 하던 중 '자유롭게 날아 (Feat. 우기 (YUQI))' 무대에서 자신의 파트에 깜작 등장해 나우즈와 호흡을 맞췄다. 이와 함께 "저와 큐브 식구분들도 데이앤 분들 만큼이나 나우즈의 컴백을 정말 기다렸다. 나우즈가 컴백 준비를 열심히 했다"며 칭찬을 아끼지 않았다.나우즈는 새 앨범 무대 외에도 코너 'NOWZ 압축 해제'에서 앨범 소개와 비하인드 스토리를 공개했다. 이들은 사전에 모집한 팬들의 고민에 직접 답하는 'a letter to the youth', 데이앤과 함께한 챌린지 코너 'Right NOWZ' 등을 진행하며 팬들과 교감했다. 이후 팬 쇼케이스 마지막 곡으로 이번 앨범 수록곡이자 첫 팬송인 '일기 (DAY_AND)'를 열창하고 눈시울을 붉히며 현장을 찾은 팬들에게 감사 인사를 전했다.연우는 "나우즈 청춘의 한 페이지에 데이앤이 함께해주고 응원해줘서 감사하다. 저희가 무대 위에서 존재할 수 있는 것은 데이앤 덕분이다"고 마음을 표현했다. 시윤은 "앞으로 더 많은 모습을 보여드리겠다. 더위에도 많은 분들이 와주셔서 감사하다"고 말했다. 윤은 "앞으로 해나갈 것들이 기대된다. 더 멋진 아티스트가 되기 위해 노력하겠다"며 각오를 다졌다.컴백 쇼케이스를 마친 나우즈는 10일 '엠카운트다운'을 시작으로 첫 미니 앨범 'IGNITION'의 타이틀곡 'EVERGLOW' 음악 방송 활동을 시작한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr