엑스디너리 히어로즈 'FiRE (My Sweet Misery)' MV 비하인드 컷/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

엑스디너리 히어로즈 'FiRE (My Sweet Misery)' MV 비하인드 컷/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

엑스디너리 히어로즈 'FiRE (My Sweet Misery)' MV 비하인드 컷/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

'(엑스디너리 히어로즈 서머 스페셜 <더 엑스케이프>)를 개최했다. 그룹 핸드볼경기장 입성 공연인 에서 최초 공개된 타이틀곡 'FiRE (My Sweet Misery)' 무대는 서늘하면서도 뜨거운 양면의 감정을 선사하며 짜릿한 록 스피릿을 높였다.



한편 엑스디너리 히어로즈는 올해 새 월드투어를 통해 해외 각 지역에서 단독 공연을 펼치고 월드와이드 팬심을 끌어당기고 있다. 오는 11일에는 타이베이에서 새 월드투어 'Xdinary Heroes < Beautiful Mind > World Tour'(< 뷰티풀 마인드 >) 일환 단독 공연을 전개한다. 31일(현지시간)에는 미국 일리노이주 시카고 그랜트 공원에서 진행하는 세계적 뮤직 페스티벌 '롤라팔루자 시카고'에 첫 출격해 현지 관객들에게 진한 인상을 남길 것으로 기대를 모은다.



김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)의 신곡 'FiRE (My Sweet Misery)'(파이어 (마이 스위트 미저리)) 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 200만 뷰를 넘어섰다.엑스디너리 히어로즈는 지난 7일 오후 6시 새 디지털 싱글 'FiRE (My Sweet Misery)'를 발표했다. 동명 타이틀곡은 그룹의 디스코그래피 중 가장 격정적인 무드를 지닌 트랙으로 유니크한 음악 색채가 돋보여 리스너들에게 신선한 자극을 안겼다.멤버 전원이 작사, 작곡에 참여한 타이틀곡 'FiRE (My Sweet Misery)'는 속삭임과 절규를 넘나드는 보컬과 악기 연주로 광기 어린 에너지를 터트리는 곡이다. 압도적인 밴드 사운드를 담아낸 신곡 'FiRE (My Sweet Misery)' 뮤직비디오는 10일 오전 기준 227만 뷰를 돌파했다. 글로벌 팬들은 "모든 면에서 정점을 찍어버린 엑디즈의 방향성을 보여주는 곡 같다", "뮤직비디오를 몇 번째 보는 건지 모르겠다", "엑디즈 노래는 정말 콘셉추얼하고 하드하다. 이런 콘셉트를 오래오래 많이 보여주면 좋겠다"며 '장르의 용광로' 엑스디너리 히어로즈의 새 노래와 뮤직비디오에 대한 호평을 아끼지 않았다.이에 JYP는 'FiRE (My Sweet Misery)' 뮤직비디오 현장에서 포착한 비하인드 컷을 오픈하고 뜨거운 반응에 화답했다. 공개된 이미지는 블랙 슈트부터 레드 컬러의 레더 착장까지 엑스디너리 히어로즈의 강렬한 분위기를 배가하는 스타일링으로 눈길을 사로잡았다. 건일, 정수, 가온, 오드(O.de), 준한(Jun Han), 주연 여섯 멤버의 한층 성숙해진 분위기도 함께 담겨 팬들의 마음을 설레게 했다.엑스디너리 히어로즈는 지난 4~6일 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 'Xdinary Heroes Summer Special