사진=텐아시아DB

신은수가 '고백의 역사' 촬영 비하인드를 전했다.25일 서울 마포동 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 영화 '고백의 역사' 제작보고회가 열렸다. 남궁선 감독과 배우 공명, 신은수, 차우민, 윤상현이 참석했다.'고백의 역사'는 1998년, 열아홉 소녀 박세리가 일생일대의 고백을 앞두고 평생의 콤플렉스인 악성 곱슬머리를 펴기 위한 작전을 계획하던 중 전학생 한윤석과 얽히며 벌어지는 청춘 로맨스.신은수는 아빠에게 물려받은 곱슬머리가 인생 최대 고민인 열아홉 소녀 박세리 역을 맡았다. 그는 “시나리오를 읽고 행복을 주는 대본이라고 생각했다. 시나리오 읽고 기분이 좋아졌다. 보는 분들도 저처럼 기분 좋아지는 영화를 만나봤으면 좋겠다고 생각했다”고 밝혔다. 시나리오를 보고 반했냐는 물음에 “완전히”라고 답하며 작품을 향한 애정을 드러냈다.극 중 박세리는 자칭 타칭 프로 짝사랑 전문가지만 고백 성공률은 0%. 신은수는 “곱슬머리 때문에 고백에 실패한다고 생각하지만 밝고 긍정적인 에너지를 지니고 있다”라고 소개했다.남궁선 감독은 “곱슬머리가 이 각본의 메인 이벤트였다. 컨트롤할 수 없는 곱슬머리가 너무나 콤플렉스인 시기다. ‘그것을 꼭 바꿔야 되는가’라는 화두를 던질 수 있다고 생각했다. 곱슬머리뿐만 아니라 10대 때는 외모에 신경 쓰고 자기 자신을 받아들이기 어려워하고 한탄하며 산다. 곱슬머리가 그걸 잘 표현할 수 있는 세팅이라고 생각했다”라고 설명했다.캐릭터와 싱크로율에 대해 신은수는 “저는 낯을 좀 가리는데, 친해지고 편해지면 나오는 모습과 비슷한 것 같다. 그 시기가 지나면 나오는 제 안의 모습과 비슷하다. 그런데 세리는 그 모습이 디폴트라서 다른 점도 있지만, 비슷하다는 얘길 많이 들었다”고 말했다. 공명은 “세리와 사랑스러움이 비슷하다”고 거들어 웃음을 자아냈다.1998년에 뭐했냐는 물음에 공명은 “저는 4살이었고, 나머지 친구들은 아직 안 태어났다”고 답했다. 2002년생인 신은수는 “다 신기했다. 가장 신기했던 건 ‘패션의 유행이 돌고 도는구나’ 싶었던 거였다. 극 중 힙하고 펑퍼짐한 의상들이 많은데, 지금 유행하는 스타일이 그 시대에 유행했구나 싶었다”고 말했다.'고백의 역사'는 오는 29일 넷플릭스에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr