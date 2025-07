사진=MBC M '쇼! 챔피언'

현실판 사자 보이즈를 떠올리게 하는 '빌보드 루키' 누에라(NouerA)의 '블랙 매력'이 돋보였다.누에라는 지난 9일 오후 방송한 MBC M '쇼! 챔피언'에 출연해 두 번째 미니앨범 'n: number of cases'의 타이틀곡 'n (number of cases)' 퍼포먼스를 선물했다.이날 블랙 의상으로 강렬한 카리스마를 머금고 등장한 누에라. 이들은 에너제틱한 'n (number of cases)' 무대를 선물, 팬들로부터 힘찬 박수와 함성을 끌어냈다. 특히 완벽한 군무는 물론 독특한 댄스 브레이크까지 가미해 누에라 만의 색깔을 강조했다.누에라는 최근 두 번째 미니앨범 'n: number of cases'를 발매하고 글로벌 노바(NovA, 팬덤명)와 만나는 중이다. 수많은 아이돌이 쏟아지는 여름 컴백 대란 속에서도 초동 20만장을 돌파, 업그레이드된 모습으로 활약을 이어가고 있다.누에라는 더욱 다채로운 콘텐츠로 글로벌 노바와 적극적으로 소통할 예정. 아울러 오는 8월 3일과 16일 각각 일본 요코하마와 대한민국 서울에서 첫 팬 콘서트 'EnTER the mission'을 개최하고 특별한 시간을 갖는다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr