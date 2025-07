사진=텐아시아DB

가수 손태진의 단독 팬미팅 추가 회차가 예매 시작과 동시에 매진을 기록했다.손태진은 다음달 2일~3일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 단독 팬미팅 '2025 손태진 단독 팬미팅 'You Are My SonShine'(이하 'You Are My SonShine')을 개최한다.당초 2회차로 예정됐던 이번 팬미팅은 티켓 오픈과 동시에 전석 매진을 기록하며 뜨거운 반응을 모은 바 있다. 이에 팬들의 성원에 힘입어 1회차를 추가 편성, 해당 회차 역시 빠르게 매진됐다.'You Are My SonShine'은 손태진이 지난해 3월 진행한 첫 번째 팬미팅 'YOU MAKE ME SHINE' 이후 약 1년 5개월 만에 개최하는 두 번째 팬미팅이다. 팬미팅 기획 전 과정에 적극적으로 참여한 손태진은 팬들을 위해 다양한 콘텐츠를 선보일 예정이다.한편 손태진은 최근 MBC ON '트롯챔피언', SBS Life, SBS M '더 트롯쇼' 등 다양한 음악방송에서 활약하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr