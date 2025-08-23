사진=텐아시아DB

사진=각 소속사 제공

김호영, 이석훈, 허영지, 이미주가 '아는 형님'에 출연한다.연예계 공식 절친 김호영-이석훈, 허영지-이미주가 형님들을 만난다. 전혀 다른 성향이지만 남다른 우정을 자랑하는 김호영과 이석훈, 그리고 '94즈' 동갑내기 절친 허영지와 이미주도 합류해 역대급 케미를 자랑할 예정이다.한자리에 모인 4인방은 절친 사이에만 알 수 있는 다양한 에피소드들을 공개하며 한층 더 깊은 토크를 진행한다. 특히 '아는 형님'에 처음 출연하는 1983년생 김호영은 평소 "여러분은 이석훈에게 속고 있다"라고 주장했던 만큼, 절친 이석훈에 대한 폭로를 이어가며 엄청난 텐션으로 형님들의 혼을 쏙 빼놓을 예정이다.김호영, 이석훈, 허영지, 이미주의 '찐친 케미'와 다양한 에피소드는 9월 중 JTBC '아는 형님'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr