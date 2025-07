사진=텐아시아DB

배우 정준원이 호치민에 이어 타이페이에서도 팬미팅을 개최한다.정준원은 9월 7일(현지 시각) 타이베이 Legacy Tera에서 '2025 정준원 아시아 팬미팅 [The ONE day in TAIPEI]'를 열고 현지 팬들과 만난다. 'The ONE day'는 '정준원과 팬들이 만나는 그 첫날'이라는 의미를 담고 있다.정준원은 오는 13일 서울 팬미팅을 시작으로, 8월 10일 호치민, 9월 7일 타이베이까지 국내외에서 연이어 팬미팅을 진행한다. 특히 정준원은 타이베이 팬미팅에서 애정과 노력이 담긴 다양한 코너를 선보일 예정이다.앞서 정준원의 데뷔 첫 서울 팬미팅은 티켓 오픈과 함께 전석 매진을 기록했다. 타이페이 팬미팅과 관련된 자세한 소식은 향후 에일리언컴퍼니 공식 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.정준원은 영화 '리틀 포레스트', '독전', 드라마 'VIP', '모범가족' 등 다양한 작품에서 여러 캐릭터를 소화하며 필모그래피를 쌓아왔다. 최근에는 tvN 드라마 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'에서 4년 차 레지던트 구도원 역을 맡으며 대중에게 큰 사랑을 받았다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr