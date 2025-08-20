텐아시아 DB

애초부터 문주 역할은 전지현의 것이었다.20일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 '북극성' 크리에이터스 토크가 진행됐다. 행사에는 김희원, 허명행 감독과 정서경 작가, 김병한 미술감독, 홍정호 VFX 슈퍼바이저가 참석했다.'북극성'은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 문주(전지현 분)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야만 하는 국적불명의 특수요원 산호(강동원 분)와 함께 한반도를 위협하는 거대한 진실을 마주하는 이야기다.이날 정 작가는 “전지현이 문주였고, 다른 배우를 상상할 수 없을 정도였다. 극 중 문주는 외롭고 차가운 곳에서 살아왔다. 전지현이 그 캐릭터를 해석하고 만들어가는 모습을 보면서, 따듯한 사람이 외로운 캐릭터를 맡아줘서 다행이다 싶었다”며 "전에 감독님께서 파워풀한 여성을 하고 싶다고 하셨는데, 그게 바로 전지현이었다. 전지현만을 위해 썼기에, 다른 배우를 매칭할 기회가 많지 않았다. 전지현이 중요한 임무를 맡으면 좋겠다고 생각했다”고 극찬했다.그러면서 “가장 멋지다고 생각하는 건 전지현의 담대함과 본능이다. 결정이 빠르고 빨리 실행하고, 그 안에 있는 따뜻함있다”며 “신체적으로 이해하시는 거 같다. 내가 생각한 문자가 눈앞에 살아있는 걸 볼 때, 그리고 그 깊이가 배우가 살아온 삶에 있는 걸 발견했을 때 존경스러웠다. 개인적으로 존경스럽다고 생각한 장면이 있다”고 덧붙였다.'북극성'은 내달 10일부터 순차 공개된다류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr