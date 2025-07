영탁, 폼 美쳤다…김연자와 '주시고' 듀엣

가수 영탁이 새 디지털 싱글 ‘주시고 (Juicy Go) (Duet with 김연자)’를 오는 22일 발표한다.공개된 로고 이미지에는 옐로우 컬러를 배경으로 싱글 타이틀명인 ‘주시고 (Juicy Go) (Duet with 김연자)’를 정중앙에, 영탁의 영문명인 ’YOUNGTAK’과 앨범 발매일 ‘2025.07.22 6PM’을 산뜻한 무드로 배치해 이목을 끈다. 강렬하면서도 쿨내 진동하는 세련된 디자인의 앨범으로 관련한 정보는 발매일까지 순차적으로 공개될 예정이다.영탁의 새 싱글은 대선배 김연자와 함께한다. 가요계 선후배로 오랜 인연을 맺은 두 사람은 지난 3월 종영된 TV조선 ‘미스터트롯 3’에서 마스터로 호흡한 데 이어 본격적으로 입을 맞추는 건 ‘주시고 (Juicy Go) (Duet with 김연자)’가 처음이다.파워풀한 가창력과 풍부한 성량으로 내로라하는 실력과 다양한 히트곡을 다수 보유한 영탁과 김연자의 만남이 시너지를 폭발시킬 예정이다.한편, 영탁의 새 디지털 싱글 ‘주시고 (Juicy Go) (Duet with 김연자)’는 오는 22일 오후 6시 음원 사이트를 통해 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr