사진=텐아시아DB

은가은이 '장마철 함께 도서관 데이트하고 싶은 여자 트로트 가수' 1위를 차지했다.텐아시아는 지난달 26일부터 이달 2일까지 '장마철 함께 도서관 데이트하고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 은가은이 차지했다. 1987년생인 그는 2013년 디지털 싱글 'Drop it'으로 데뷔했으며, 올해 4월 5살 연하의 트로트 가수 박현호와 결혼식을 올렸다. 연습생 생활만 8년, 무명 시절도 8년을 보내며 긴 시간을 견뎌온 가수다. 2014년 'Let It Go' 커버 영상이 SNS를 통해 퍼지며 인지도를 쌓았고, 2020년 방송된 '내일은 미스트롯2'에서 최종 7위를 기록하며 본격적인 명성을 얻었다. 현재는 활발한 방송 활동을 이어가고 있다.2위는 김의영이 이름을 올렸다. 그는 2020년 12월 시작한 '내일은 미스트롯2'에서 최종 5위를 기록하며 TOP 7로 활동 중이다. 최근 스타 작곡가 김형석과 손잡고 5월 20일 컴백을 알렸다. 'STARTrot PART.1'은 남녀 간의 사랑을 표현한 신나는 트롯 댄스곡 '하고 싶은 거 다 해'와 잔잔한 여운을 남기는 사랑의 트롯 발라드 '세상에서 가장 바보 같은 일' 두 곡이 수록됐다.3위는 김다현이 차지했다. 지난 1일 방송된 MBN '한일톱텐쇼' 55회에서 김다현은 나이가 믿기지 않을 만큼 깊은 감성과 뛰어난 표현력으로 '모란' 무대를 선보였고, 이 무대로 모두의 눈물샘을 자극하며 승리를 거머쥐었다. 치열한 마지막 대결 끝에 '현역가왕1' 멤버들의 '이열 팀'이 최종 승리를 차지하며 기쁨을 만끽했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '시원한 카페에서 여름 신메뉴를 함께 즐기고 싶은 남자 가수는?', 시원한 카페에서 여름 신메뉴를 함께 즐기고 싶은 여자 가수는?', '시원한 카페에서 여름 신메뉴를 함께 즐기고 싶은 남자 트로트 가수는?', '시원한 카페에서 여름 신메뉴를 함께 즐기고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr