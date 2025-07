사진=그룹 트와이스 모모 SNS

트와이스 모모가 건강미 넘치는 스타일로 주목받았다.모모는 2일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 업로드했다. 체크무늬 초미니 스커트에 민소매 크롭티를 착용한 그는 군살 없는 몸매와 볼륨감을 함께 드러냈다. 자신감 있는 포즈와 분위기로 시선을 끌었다.공개된 사진은 트와이스 정규 4집 'THIS IS FOR' 티저 포토의 비하인드 컷으로, 촬영 현장에서의 모습도 담겨 있다. 모모는 담요를 두른 채 아스팔트 바닥 위에 누운 장면에서도 흔들림 없는 표정과 자세를 유지하며 프로페셔널한 태도를 보였다.또한 모모는 최근 Mnet '스트릿 우먼 파이터' 글로벌 시즌인 '월드 오브 스트릿 우먼 파이터'의 메가 크루 미션에 일본 팀 '오사카 오죠 갱' 소속으로 참여했다. 해당 팀에는 모모의 친언니 하나가 소속돼 있으며, 요청을 받아 직접 무대에 올랐다.트와이스는 오는 7월 11일 오후 1시 정규 4집 'THIS IS FOR'를 발매한다. 타이틀곡 'THIS IS FOR'를 비롯해 'FOUR', 'OPTIONS', 'MARS', 'RIGHT HAND GIRL', 'PEACH GELATO', 'HI HELLO', 'BATTITUDE', 'DAT AHH DAT OOH', 'LET LOVE GO', 'G.O.A.T.', 'TALK', 'Seesaw', 'Heartbreak Avenue' 등 총 14곡이 수록된다.이어 오는 19일과 20일 인천 인스파이어 아레나에서 여섯 번째 월드투어의 첫 공연을 연다. 인천 공연은 전석 매진을 기록했으며, 이후 오사카, 아이치, 후쿠오카, 도쿄, 마카오, 불라칸, 싱가포르, 시드니, 멜버른, 가오슝, 홍콩, 방콕 등에서 투어를 이어갈 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr