사진제공=더해리미디어

배우 고주원(43)이 매니지먼트 아이딜과 2년 만에 결별 후 더해리미디어와 새로운 출발에 나선다.더해리미디어 측은 고주원과의 전속계약 체결 소식을 전하며 "폭넓은 연기 스펙트럼을 가진 고주원이 앞으로 다양한 장르와 배역에서 자신만의 색깔을 마음껏 풀어낼 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것을 약속드린다"라며 “다양한 작품을 통해 새롭게 선보일 고주원의 연기 변신을 기대해달라”고 말했다.2003년 패션모델로 데뷔한 고주원은 같은 해 SBS ‘때려’를 통해 연기자 데뷔까지 성공하며 오랫동안 자신만의 독보적인 이미지를 쌓아올리며 활약한 배우다. 훤칠한 키에 잘생긴 외모, 맑고 깊은 눈빛으로 단숨에 시선을 사로잡는 그는 명문대 출신의 수재이기도 하다. 덕분에 다양한 예능 프로그램에서 ‘뇌섹남’ 이미지까지 돋보이며 대중들에게도 많은 사랑을 받았다.고주원은 데뷔 이후 KBS2 ‘소문난 칠공주’ ‘최고다 이순신’, SBS ‘왕과 나’ ‘해치’, MBC ‘김수로’ ‘전설의 마녀’에 이르기까지 폭넓은 장르와 배역을 넘나드는 유연한 소화력을 선보여왔다. 특히 ‘소문난 칠공주’에서의 연기는 시청자들에게도 깊은 인상을 남기며 KBS 연기대상 ‘우수연기상’을 수상하기도 했다.2019년 ‘해치’ 이후 긴 공백기를 가져 팬들을 아쉽게 하기도 했지만, KBS2 ‘효심이네 각자도생’으로 오랜만에 안방극장에 복귀한 고주원은 여전히 멋진 연기를 선보이며 좋은 평가를 받았다. 긴 시간 꾸준히 자신만의 필모그래피를 쌓아온 고주원이 더해리미디어와 함께 만들어갈 행보는 또 어떤 모습일지 주목된다.홍콩 알리그룹 산하의 종합미디어 기업 더해리미디어는 최근 한국 미디어 플랫폼 시장에 본격 진출하고 하반기부터 본격적인 숏폼 드라마 제작 및 플랫폼 론칭을 계획 중이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr