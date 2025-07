사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단 제이홉의 솔로 신곡 'Killin' It Girl (feat. GloRilla)'(킬린 잇 걸)이 글로벌 인기를 이어가고 있다.1일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(7월 5일 자)에 따르면 방탄소년단 제이홉의 디지털 싱글 'Killin' It Girl (feat. GloRilla)'이 메인 송차트 '핫 100'에서 90위를 기록했다. 이로써 제이홉은 해당 차트에 2주 연속 이름을 올렸다. 또한 이 곡은 '글로벌(미국 제외)'(5위), '글로벌 200'(6위), '디지털 송 세일즈'(7위) 등 세부 차트에서도 고르게 상위권에 안착했다.특히 이번 주 차트에서는 지난 2019년 발매된 방탄소년단 미니 앨범 'MAP OF THE SOUL : PERSONA'의 수록곡 'HOME'이 '월드 디지털 송 세일즈'(1위), '디지털 송 세일즈'(19위)에 재진입했다. 'HOME'은 팬들을 힘든 순간 마다 돌아가고 싶은 '집(Home)'에 빗대 표현해 이들에 대한 고마움과 애정을 전한다. 이번 재진입은 방탄소년단 완전체를 기다려온 팬들의 변함없는 마음이 반영된 것으로 해석된다.이 외에도 '월드 디지털 송 세일즈'에서는 2023년 슈가가 활동명 '어거스티 디'(Agust D)로 발표한 솔로 앨범 'D-DAY'의 수록곡 'D-Day'가 4위로 다시 이름을 올렸다.'글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)'에서는 방탄소년단 멤버들의 솔로작이 꾸준히 존재감을 드러냈다. 진 미니 2집 'Echo'의 타이틀곡 'Don't Say You Love Me'(40위), 지민 솔로 2집 'MUSE'의 타이틀곡 'Who'(93위), 정국의 솔로 싱글 'Seven (feat. Latto)'(115위)이 '글로벌 200' 순위권에 자리했다. 세 곡은 '글로벌(미국 제외)'에서 각각 22위, 49위, 58위에 안착하며 롱런 인기를 보여줬다.방탄소년단은 오는 2026년 봄 컴백을 정식 공표했다. 이들은 지난 1일 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)에서 진행한 라이브 방송을 통해 7월에 전 멤버가 순차적으로 미국에 넘어가 본격적으로 음악 작업과 공연 준비에 돌입한다는 구체적인 계획을 밝혔다. 방탄소년단은 2026년 신보 발매와 함께 대규모 월드투어를 개최하며 '21세기 팝 아이콘'의 귀환을 알릴 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr