그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 데뷔 2주년 기념 팝업 스토어를 진행한다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 오는 7월 10일부터 20일까지 서울 아우어베이커리 신촌숲길점에서 팝업 스토어 'ZEROBASEONE x OUR Bakery: 2nd Anniversary POP-UP 'Our BLUE Bakery''(이하 'Our BLUE Bakery')를 연다.'Our BLUE Bakery'는 제로베이스원의 데뷔일인 7월 10일 진행되는 팝업 스토어다. 파티 캔들 세트, 제로즈 무드 세트, 랜덤 코스터, 머들러, 쉐이커 키링 등 다양한 품목의 굿즈를 비롯해 현장에는 멤버들이 직접 그린 그림을 기반으로 한 디저트와 음료도 마련됐다. 구매자 중 추첨을 통해 럭키 드로우도 진행될 예정이다.'Our BLUE Bakery'는 4일 0시부터 신세계 닷컴을 통해 온라인을 통해서 만날 수 있다. 특히, 케이크는 온라인 한정으로 출시되는 가운데, 포토카드 9종 세트가 함께 구성도됐다. 케이크 외에도 파티 캔들 세트, 쿠키 세트를 구입할 수 있다.제로베이스원은 데뷔 2주년을 맞이해 아우어베이커리와 특급 협업에 나서며 깜짝 팝업 스토어를 진행한다. 손글씨, 손 그림 등 구성품 전반에 제로베이스원의 손길이 묻어있는 만큼 이를 찾아보는 재미를 전할 전망이다.제로베이스원의 데뷔 2주년 기념 팝업 스토어는 7월 3일 오후 6시 오픈되는 네이버 사전 예약을 통해 오프라인 입장 및 이용이 가능하다. 7월 10일 엠넷플러스머치를 통해서는 'Our BLUE Bakery' 관련 MD 판매 페이지도 오픈될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr