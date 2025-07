그룹 에이티즈/사진제공=KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈/사진제공=KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈가 미국 빌보드 주요 차트에 2주 연속 이름을 올렸다.빌보드가 발표한 7월 5일 자 차트에 따르면, 에이티즈의 미니 12집 'GOLDEN HOUR : Part.3'는 '빌보드 200' 106위, '아티스트 100' 37위, '톱 앨범 세일즈' 1위, '톱 커런트 앨범 세일즈' 5위를 기록했다. 앞서 이 앨범은 '빌보드 200'과 '핫 100'에 동시에 진입했다.소속사 KQ엔터테인먼트는 2일 0시 공식 유튜브 채널을 통해 'GOLDEN HOUR : Part.3 'In Your Fantasy Edition''(골든 아워 : 파트3 '인 유어 판타지 에디션')의 솔로 트랙 프리뷰 영상을 공개했다. 영상에는 홍중의 'NO1', 성화의 'Skin'(스킨), 윤호의 'Slide to me'(슬라이드 투 미), 여상의 'Legacy'(레거시), 산의 'Creep'(크립), 민기의 'ROAR'(로어), 우영의 'Sagittarius'(새지테리어스), 종호의 'To be your light'(투 비 유어 라이트)까지 멤버별 솔로곡 8곡이 담겼다.모든 멤버가 작사에 참여했으며, 곡마다 각자의 색을 드러냈다. 영상에는 영화적 분위기의 영상미도 함께 담겨 시청각적으로 구성됐다.'In Your Fantasy Edition'은 또 다른 나를 마주하는 경계에서의 경험과 선택을 주제로 한다. 타이틀곡 'In Your Fantasy'의 한국어 버전을 포함해 기존 미니 12집 수록곡과 솔로곡까지 총 15곡이 담긴다.에이티즈의 미니 12집 'GOLDEN HOUR : Part.3 'In Your Fantasy Edition''은 오는 11일 오후 1시 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr