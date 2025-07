사진제공=더블랙레이블

더블랙레이블이 고품격 음악과 안무로 K컬처의 위상을 드높였다.K팝 아이돌을 소재로 한 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'가 지난 20일 공개 이후 세계적 돌풍을 일으키고 있다. 뮤지컬과 오컬트를 융합한 장르로 신선한 반응을 모으는 가운데, 높은 비중을 차지하는 K팝 음악의 상당수가 더블랙레이블 소속 프로듀서 제작으로 탄생한 것으로 알려졌다.걸그룹 헌트릭스가 목표를 이루는 하이라이트 장면을 장식하는 'Golden’(골든), 'How It's Done'(하우 이츠 던), 그리고 저승사자 보이그룹 사자보이즈의 'Soda Pop'(소다 팝)과 'Your Idol'(유어 아이돌) 등이 더블랙레이블 프로듀서진의 손을 통해 탄생했다.더블랙레이블의 수장인 테디를 중심으로 쿠시, 24, 빈스, ido, 대니 정 등 작곡진들이 출격해 곡의 퀄리티를 높였다. 대니 정은 사자 보이즈 베이비 역을 맡아 가창에도 참여했다. 뿐만 아니라 헌트릭스와 사자 보이즈의 '칼군무'는 더블랙레이블 소속 아티스트 안무가 리정의 참여로 탄생, 고품격 K팝을 구현했다.이렇듯 K팝의 글로벌 흥행을 이끈 더블랙레이블의 프로듀서들이 총 출동, 높은 완성도로 또 한 번 뜨거운 반응을 자아냈다. '믿고 보고 듣는' K팝을 만들어 온 더블랙레이블의 제작진이 앞으로 어떤 새로운 음악을 탄생시킬지 주목된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr