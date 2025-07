사진=텐아시아 사진DB

플레이브, 빅뱅, 보이넥스트도어, 2PM, 데이식스, BTS, 비투비, 투어스, 투모로우바이투게더가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 6월 '아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드' 주인공으로 선정됐다.6월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다.투표 결과 가수 플레이브가 K팝 보이 브랜드 부문 1위를 차지했다. 플레이브는 오는 8월 15일부터 17일까지 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME(올림픽체조경기장)에서 단독 콘서트를 열고 데뷔 2년만에 첫 아시아 투어에 나선다. 서울을 시작으로 일본, 대만 등에서 공연할 예정이다. 또한 이들은 하이브의 일본 레이블인 와이엑스 레이블즈(YX LABELS)와 협업해 현지 활동에 박차를 가하고 있다.2위에는 그룹 빅뱅이 이름을 올렸다. 멤버 지드래곤은 지난달 28일 인천 아시아드 주경기장에서 열린 '싸이흠뻑쇼 썸머스웨그2025'에 게스트로 등장했다. 12년 만에 '흠뻑쇼'에 다시 나온 지드래곤은 "형님 잔치에 제가 왔다. 슈퍼스타가 부르면 와야 한다"고 너스레를 떨었다. 멤버 탑은 지난 28일 오후 서울 시청 앞 서울광장에서 열린 넷플릭스 '오징어게임3' 피날레 이벤트에 참석하며 대마초 논란 이후 8년 만에 공식 석상에 모습을 드러냈다.3위는 보이넥스트도어다. 오는 8월 20일 일본 두 번째 싱글 ‘보이라이프'(BOYLIFE)를 발매한다. 타이틀곡은 일본 오리지널 곡 '카운트 투 러브러브'(Count To Love)이며 이 외에도 '아이 필 굿'(I Feel Good), '나이스 가이'(Nice Guy), '부모님 관람불가'의 일본어 버전이 실린다. 또한, 이들은 지난 6월 30일 일본 도쿄 게이오 아레나에서 진행한 첫 단독 투어의 일본 앙코르 콘서트 '보이넥스트도어 투어 '넉 온 볼륨.1' 앙코르 인 재팬'(BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1' ENCORE IN JAPAN)를 진행했다.이어 2PM, 데이식스, BTS, 비투비, 투어스, 투모로우바이투게더 순이었다.플레이브, 빅뱅, 보이넥스트도어, 2PM, 데이식스, BTS, 비투비, 투어스, 투모로우바이투게더의 순위는 온라인 음원 사이트 멜론 지수를 활용한 미디어 지수 30%, 구글 트렌드 지수 10% 그리고 텐아시아 투표 서비스를 통해 팬들의 투표로 이루어진 글로벌 인기 투표 60%가 적용됐다.후보 기준은 K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드는 당월 멜론 차트 내 남자 및 여자 아이돌그룹 및 솔로 중 당월 상위 30위권, 핫 장르 브랜드는 당월 멜론차트 및 아이돌 챔프 월간 차트 진입 이력이 있는 국내 그룹 및 솔로 아티스트 중 당월 상위 30위권이다.매월 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)에 주어지는 혜택은 아티스트 단독 특집 기사, 매월 텐아시아 메인 내 아티스트탑텐(Artist Top Ten)으로 홍보된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr