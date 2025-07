그룹 KARD/사진제공=RBW, DSP미디어

그룹 KARD/사진제공=RBW, DSP미디어

그룹 KARD/사진제공=RBW, DSP미디어

그룹 KARD/사진제공=RBW, DSP미디어

그룹 KARD(카드)가 5년 만의 국내 콘서트를 앞두고 2000년대 감성의 신곡을 선보였다.카드(비엠, 제이셉, 전소민, 전지우)는 지난달 31일 서울 자양동 한 카페에서 텐아시아와 만나 미니 8집 'DRIFT'(드리프트) 발매 기념 인터뷰를 했다.이날 전소민은 2000년대 감성이 촌스럽게 들릴까 걱정했다며 "저희도 녹음하면서 그 생각을 되게 많이 했다"고 털어놨다. 그는 "저희 노래 들어보시면 후렴 부분에 반복되는 멜로디가 있는데 이게 발음이 살짝 틀어지면 촌스러워질 수도 있는 그런 멜로디다"라며 "이 부분을 여러 번 좀 돌려 들으면서 좋은 발음을 찾으려고 되게 노력을 많이 했다"고 설명했다. 이어 전소민은 "또 지금 유행하는 음악 스타일이랑 그래도 조금 섞으면 조금 더 트렌디함도 보여줄 수 있지 않을까 라는 생각이 들었다"고 덧붙였다.전지우도 "이번 타이틀곡 녹음을 준비하면서 '이 곡은 조금만 리듬이랑 그루브가 틀어져도 정말 촌스럽게 들리겠다'라는 생각이 들어서 정말 너무 어려운 거다. 굉장히 연습도 많이 했다"고 공감했다.비엠은 "보컬 디렉션은 브리트니 스피어스를 조금 떠오르게 할 수 있게끔 했다"며 "비트는 팝스타 저스틴 팀버레이크의 프로듀서 스타일을 참고했다"라고도 설명했다.혼성 그룹 올데이 프로젝트의 등장에 대해서는 멤버 모두가 환호했다. 전소민은 "경쟁의식은 전혀 없다"며 "정말 저는 좋은 신호라고 생각한다. 저희가 처음 나왔을 때는 혼성 그룹 중 활동하고 계신 선배가 안 계셔서 외로움이 좀 있었다. 지금에서라도 나와줘서 좋다. 저희가 강렬한 이미지를 남겨놔서 가능했던 게 아닌가 라는 생각도 든다"고 밝혔다. 그는 이어 "8년 전과 세상이 많이 달라졌단 생각도 했다"며 "반응도 그렇고 예전보다 혼성 그룹 멤버들을 친구처럼 남매처럼 봐주시는 시선이 생겼다"고 덧붙였다.제이셉 역시 "저도 너무너무 좋은 신호라고 생각을 하는 게, 그냥 아무 생각 없이 이렇게 유튜브 쇼츠를 내리다가 저희 얘기가 나오더라. 어찌 됐건 언급이 이렇게 된다고 생각하니 좋았다. 악플도 선플도 다 좋다"고 말했다.비엠은 특히 남성 멤버들에게 하고 싶은 이야기가 있다며 말문을 열었다. 그는 "여자 멤버들 잘 잘 얘기 들어라. 남자들끼리는 대화하면 그 포인트 자체가 전달되는 게 중요한데 여성분이라는 얘기를 하면 그 포인트가 '어떻게' 전달되는지가 중요하다"고 강조해 웃음을 자아냈다.카드는 오는 19일 'KARD 2025 WORLD TOUR 'DRIFT' IN SEOUL'(이하 'DRIFT')을 개최하며 국내 팬들과 만난다. 이에 대해 전소민은 "소식 듣고 진짜 너무 깜짝 놀랐다. 저는 '한국 콘서트가 언제쯤 있을까'라는 생각은 자주 해왔지만, '당장은 실현이 안 되겠다'라는 생각을 많이 했는데 이번에 소식 듣고 너무너무 기뻤다. 아무래도 한 5~6년 만이다 보니까 그간 못 보여드렸던 무대들을 팬분들께 보여드릴 수 있어서 너무너무 행복하다"고 소감을 밝혔다.제이셉은 "월드투어를 매년 할 수 있단 것도 감사하다. 저희 누나가 두 명이 있는데 그 두 명이 여행에 혈안이 돼 있는 사람들이다. 근데 그들이 제일 부러워하는 사람이 저다. 감사하게도 일도 하고 여행도 하고 돌아오지 않나. 그래서 이게 되게 감사한 일인 것 같다.이날 제이셉은 국내 음악 방송 1위가 염원이라고도 고백했다. 그는 "인기의 지표 아니냐. 이번 컴백 라인업을 보곤 저희가 1위를 할 수 있진 않겠다고 판단은 했다. 그럼에도 1위 타이틀을 너무나 갖고 싶다"고 털어놨다.전소민은 "이번에 혼성 그룹이 새로 나오면서 더 확실한 목표가 생겼다"며 "'혼성 그룹의 길을 되게 잘 다져놨다'라는 얘기를 듣고 싶다. 모든 사람이 진심이었기 때문에 사실 이 결과를 이룰 수 있었다고 생각한다"고 밝혔다.카드의 'DRIFT'에는 타이틀 곡 'Touch'(터치)를 비롯해 'BETCHA'(벳챠), 'Before We Go'(비포 위 고), 'Top Down'(탑 다운), 'Pivot'(피벗) 등 총 7곡이 담긴다. 타이틀곡 'Touch'는 2000년대 감성을 카드만의 방식으로 트렌디하게 재해석한 비트가 특징이다. 'Touch'에 네 멤버 전원이 작사에 참여했으며, 비엠은 작곡에도 이름을 올렸다.한편, 카드의 미니 8집 'DRIFT'는 2일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr