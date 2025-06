사진 출처=OA엔터테인먼트(ODDATELIER)

가수 제니(JENNIE)의 첫 정규 앨범 'Ruby'가 미국 주요 매체들이 꼽은 '올해 최고의 앨범'에 선정됐다.5일(현지시간) 미국 음악 전문 매거진 롤링스톤(Rolling Stone)은 공식 홈페이지를 통해 '2025년 최고의 앨범'(The Best Albums of 2025 So Far) 리스트를 공개했다. 이 중 제니의 솔로 앨범 'Ruby'가 이름을 올리며 주목을 받았다.롤링스톤은 "'Ruby'는 2000~2010년대 R&B 중심 팝의 아이디어를 흥미롭게 재해석한 앨범"이라며 "제니는 캔디 코팅된 팝 R&B 중심을 장악하는 인상적인 능력을 지녔고, 리한나의 'Anti'(2016)를 떠올리게 하는 자기 성찰적 순간도 있다"고 평가했다.이어 미국 매체 컴플렉스(Complex)도 'Ruby'를 '2025 최고의 앨범' 중 하나로 선정하며 "이 앨범은 제니에게 새로운 장을 열어준 작품"이라며 "'like JENNIE' 같은 트랙은 완성도 높은 팝 퍼포먼스를, 'twin'과 같은 발라드는 부드럽고 여린 보컬을 보여주며 역량을 입증했다"고 전했다.또한 컴플렉스는 "'Ruby'는 음악뿐 아니라 고퀄리티의 7편 뮤직비디오를 함께 공개하며 프로덕션과 영상미에서도 높은 완성도를 보여줬다"고 호평했다.제니는 K팝 아티스트 중 유일하게 롤링스톤과 컴플렉스 양 매체의 리스트에 동시 선정되며 글로벌 영향력을 다시 한번 입증했다.'Ruby'는 타이틀곡 'like JENNIE'를 포함해 다양한 장르의 총 15곡이 수록됐으며, 제니가 앨범 전체 프로듀싱을 직접 맡아 자신만의 아이덴티티와 음악적 방향성을 진하게 녹여냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr