사진=산다라 SNS

사진=산다라 SNS

사진=산다라 SNS

사진=산다라 SNS

그룹 투애니원 멤버 박봄이 모습을 드러내지 않았다.산다라박은 3일 자신의 인스타그램에 "Thank you Los Angeles us Thank you Blackjacks ♠️"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 투애니원 멤버들이 미국 L.A에서 공연을 즐기고 있는 모습. 그러나 메인보컬인 박봄의 모습이 공연 내내 드러나지 않아 눈길을 끌었다. 4인 체제인 투애니원은 이날 3명이서 무대를 이끌어갔다.박봄은 현재 미국에 거주하고 있는 것으로 추정된다. 지난달 21일까지만 해도 자신의 SNS에 "Bom park in LA. 박봄 in LA🌴❤️"라는 문구와 함께 근황을 전했었기 때문. 같은 지역에 거주하고 있으면서 이날 공연에 빠진 이유가 무엇인지 보는 이들의 궁금증을 자아냈다.한편 산다라박과 박봄이 속한 2NE1은 지난해 10월부터 시작된 월투투어를 마쳤으며, 지난달 4월 총 2회에 걸쳐 서울 방이동 올림픽공원 KSPO DOME에서 2025 2NE1 콘서트 '월컴 백'(WELCOME BACK) 앙코르 공연을 개최하고 팬들을 만났다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr