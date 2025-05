그룹 방탄소년단 진/사진제공=빅히트뮤직

방탄소년단 진이 영국 오피셜 차트에서 앨범과 싱글 부문 메인 차트에 동시에 이름을 올렸다. 스포티파이 글로벌 차트에서도 자체 최고 순위를 기록했다.23일(현지시간) 영국 오피셜 차트에 따르면 진의 미니 2집 'Echo'는 '오피셜 앨범 톱100'(5월 23~29일 자) 63위에 올랐다. 진의 솔로 앨범이 해당 차트에 진입한 것은 이번이 처음이다. 'Echo'는 '앨범 다운로드' 3위, '앨범 세일즈' 8위, '피지컬 앨범' 15위에도 각각 올랐다.타이틀곡 'Don’t Say You Love Me'는 '오피셜 싱글 톱100'에서 58위를 기록했다. 세부 차트인 '싱글 다운로드', '싱글 세일즈', '피지컬 싱글'에서는 모두 1위에 올랐다.스포티파이에서도 성과를 보였다. 'Don’t Say You Love Me'는 스포티파이 '위클리 톱 송 글로벌'(5월 16~22일 기준) 7위에 진입했고, '데일리 톱 송 글로벌'(5월 22일 기준)에서는 2위까지 상승했다. 앨범 'Echo'는 '위클리 톱 앨범 글로벌' 11위를 기록했다.한편 진은 오는 6월 28일부터 29일까지 고양종합운동장 보조경기장에서 첫 단독 팬콘서트 투어 '#RUNSEOKJIN_EP. TOUR'를 시작한다. 이후 일본, 미국, 영국, 네덜란드 등 9개 도시에서 18회 공연을 진행할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr