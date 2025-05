사진출처 : 더프레젠트컴퍼니

배우 신세경의 비하인드 컷이 공개됐다.최근 신세경이 참여한 방탄소년단(BTS) 진의 두 번째 솔로 미니앨범 타이틀곡 ‘Don't Say You Love Me’ 뮤직비디오가 공개됐다. 이에 소속사 더프레젠트컴퍼니는 싱가포르에서 진행된 뮤직비디오 촬영 당시의 비하인드 컷을 전격 공개했다.공개된 비하인드에는 싱가포르 이국적인 풍광을 배경으로 뮤직비디오 촬영에 집중한 신세경의 프로페셔널한 모습이 고스란히 담겼다. 카메라가 꺼진 순간에도 감정선을 놓지 않은 그는 때로는 창가에 기대어 고요하게 감정을 머금은 눈빛을 보여주고, 촬영 중간에도 집중을 잃지 않으며 캐릭터에 깊이 몰입한 모습을 보여줬다.‘Don't Say You Love Me’ 뮤직비디오는 드라마타이즈 형식으로 연출돼 짧은 러닝타임 안에 서사와 감정을 응축해내며 큰 호응을 얻었다. 대사가 없음에도 불구하고, 신세경은 오롯이 눈빛과 표정만으로 감정을 전달하며 극의 분위기를 조용히 견인했다. 오랜만의 뮤직비디오 출연임에도 불구하고, 단순한 협업을 넘어 감정의 축을 형성하는 핵심 주체로서 존재감을 발휘한 것.공개 직후 X(구 트위터)에서는 ‘세경언니’가 연일 핫토픽 키워드에 오르며 뜨거운 인기를 증명했다. “한 편의 영화 같다”, “짧지만 깊은 여운이 남는다”, “눈빛이 모든 걸 말해줬다”는 반응이 이어졌고, 뮤직비디오 속 장면들은 다시금 비하인드 사진을 통해 감정의 호흡을 연장하며 또 다른 감상 경험을 선사하고 있다.소속사 관계자는 “짧은 촬영이었지만 신세경은 철저한 준비와 몰입으로 한 장면, 한 장면을 진심으로 채워냈다”며 “이번 비하인드는 그런 그의 면면을 가까이서 확인할 수 있는 소중한 기록”이라고 전했다. 실제로 카메라 안팎에서 느껴지는 배우로서의 집중력과 디테일은 영상 이상의 감동을 전하고 있다.한편, 신세경은 차기작인 영화 ‘휴민트’ 개봉을 앞두고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr