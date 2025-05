김재중/ 사진=조준원 기자 wizard333@

인코드 엔터테인먼트 소속 걸그룹 세이마이네임 멤버들이 CSO(최고전략책임가) 김재중을 위해 의기투합했다.김재중은 19일 서울 상암동 MBC 골든마우스홀에서 새 EP 'Beauty in Chaos'(뷰티 인 카오스) 발매 기념 간담회를 열었다.이날 김재중은 1번 트랙 '인 카오스'(In Chaos)를 소개하며 "특별한 사연이 있다"고 운을 뗐다. 그는 "작사가가 '히카미'로 돼 있는데, 누군지 궁금하실 거다. 오늘 얘기해도 되는 건지 모르겠다"며 망설였다. 이어 "세이마이네임의 히토미와 카니라는 친구가 공동작사를 했다. 둘의 이름을 합쳐서 히카미라고 했다. 궁금증을 유발하기 위해서 일부러 '히카미'라는 작사가명을 넣었다"고 밝혔다.김재중은 "주변에서 다들 놀랐다. 소속 가수에게 작사를 맡기는 경우가 많이 없다. 멤버들이 가사를 워낙 잘 쓰는 걸 알아서 맡겨봤다. 너무 잘 나온 것 같다"며 두 멤버의 음악적 역량을 자랑했다. 그는 '히카미'의 정체를 밝힌 것에 대해 "멤버들과는 상의 안 됐다. 제 마음이다"라고 말해 웃음을 자아냈다.타이틀곡 'ROCK STAR'(록 스타)는 강렬한 사운드와 자유로운 에너지로 가득 찬 곡이다. 가면 뒤에 감춰진 불완전한 모습마저도 진짜 나 자신임을 받아들이고, 누군가와 함께라면 더욱 빛나는 '나만의 록 스타'가 될 수 있다는 메시지를 전한다.이번 앨범에는 타이틀곡 'ROCK STAR'를 비롯해 총 5곡이 수록됐다. 강렬하게 앨범의 포문을 여는 'In Chaos'(인 카오스)부터 거친 열정을 담은 'Miracle'(미라클), 아시아 투어를 함께하는 밴드 김상민이 작곡, 김재중이 작사한 'Last VoW'(라스트 보우), 위너의 강승윤이 작사한 'Goal In'(골인)까지 지루할 틈 없는 음악들로 '록 재중'의 매력을 보여줄 전망이다.김재중의 새 EP 'Beauty in Chaos'는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr