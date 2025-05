사진=각 소속사

사진=위에화 엔터테인민트

가수 최예나(YENA)가 방탄소년단(BTS) 진과 풋풋한 설렘을 노래했다. 앞서 진은 타이틀곡 '돈트 세이 유 러브 미(Don't Say You Love Me)' 뮤직비디오에서 신세경과 연기 호흡을 맞춰 화제를 모았다.최예나가 피처링에 참여한 진의 신곡 'Loser(루저)'가 지난 16일 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매됐다.'Loser'는 때로는 알콩달콩하게 때로는 습관처럼 티격태격하는 커플의 모습을 표현한 곡이다. 최예나는 톡톡 튀는 매력으로 진과 호흡을 맞춰 신선한 케미스트리를 담아냈다.이번 곡은 최예나가 처음으로 피처링에 참여한 곡으로 더욱 특별한 의미를 더 하고 있다. 최예나는 경쾌한 사운드와 어우러지는 특유의 매력적인 음색과 에너지로 곡이 가진 무드를 배가시켰다.지난 18일에는 유튜브 채널 '딩고 뮤직 / dingo music'을 통해 진과 함께한 라이브 클립이 공개되며 팬들의 높은 관심을 모았다. 영상 속 두 사람은 블랙과 데님 스타일링으로 감각적인 분위기를 드러냈고, 듣기만 해도 미소가 지어지는 음색으로 귀 호강을 선사했다.최예나는 자신만의 힙하고 키치한 스타일을 통해 '젠지 대표'로 자리매김하며 많은 사랑을 받고 있다. 중독성 있는 음악과 퍼포먼스로 '예나 장르'를 구축, 여성 솔로 아티스트로서 존재감을 발휘하고 있으며 가수뿐만 아니라 연기와 예능을 오가는 등 팔방미인 면모를 보여주고 있다.최예나는 오는 24일 오후 7시 대만 타이베이에서 첫 단독 콘서트 '從NEMO開始的異世界旅行 (네모로부터 시작하는 이세계! 여행 in Taipei)'를 열고 현지 팬들과 만나 특별한 시간을 선물할 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr