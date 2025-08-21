사진=텐아시아DB

사진='플레이라이프'

사진='플레이라이프'

생명보험사회공헌재단(이사장 이장우, 이하 생명보험재단)은 마음 성장 플랫폼 '플레이라이프(PLAYLIFE)'를 통해 소녀시대 멤버이자 현재 프로듀서로 준비 중인 써니와의 특별한 인터뷰를 공개했다고 21일 밝혔다.'플레이라이프'는 생명보험재단이 2022년부터 운영해온 청년 마음 건강 플랫폼으로, 다양한 인물들의 경험담을 통해 청년들에게 삶의 동기와 영감을 제공하고 있다. 이번 인터뷰는 데뷔 18주년을 맞은 써니가 청년 시절의 경험을 진솔하게 털어놓으며, 스스로를 사랑하고 단단한 내면을 갖추는 방법을 전하고자 기획됐다.프로듀서로서 새롭게 준비를 하는 써니는 "아티스트로서 대중의 평가 속 자신감을 잃기 쉽지만, 자신을 사랑할 줄 알아야 진정으로 사랑받을 수 있다"며 "무엇보다 스스로를 돌보고 자신감을 가질 수 있도록 돕는 것이 중요하다"고 강조했다.써니는 심리학을 공부하며 스스로를 사랑하는 방법을 찾아왔고, 그 경험을 바탕으로 후배 아티스트와 청년들에게 "사람은 누구나 자신만의 속도로 성장한다. 중요한 건 자기 자신을 사랑하는 마음"이라며 "진정한 마음의 성장은 자신뿐 아니라 주변 사람까지 품을 수 있을 때 완성된다"고 덧붙였다.데뷔 18주년을 맞은 소감도 전했다. "예전에는 멋지고 대단해 보이는 사람이 되고 싶었지만, 이제는 있는 그대로의 나를 받아들이는 연습을 하고 있다"며 "모두를 만족시킬 수는 없다는 걸 깨닫고 나니 마음이 한결 단단해졌다"고 말했다.이번 인터뷰 전문은 '플레이라이프' 공식 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 인터뷰 콘텐츠는 플레이라이프 유튜브와 인스타그램에 순차적으로 공개될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr