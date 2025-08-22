사진=텐아시아DB

1981년생 김민경이 MBC '구해줘! 홈즈''홈즈') 임장을 위해 대구로 출격했다. 앞서 그는 지난 11일 방송된 '절친 토큐멘터리 – 4인용 식탁'에 출연해 과거 '맛있는 녀석들'에서 리액션이 자연스럽지 않다는 이유로 하차 요구를 받았던 당시를 회상하며, 선배들의 조언과 자신의 노력으로 극복해내는 과정을 고백해 눈길을 끌었다.21일(목) 방송된 '홈즈'에서는 개그우먼 김민경이 대구광역시로 한여름 대프리카 임장을 떠났다. 이날 방송은 지역 토박이와 함께 전국 팔도 임장 투어를 떠나는 '지역 임장-대구 편'으로 '대구의 딸' 김민경이 김숙과 함께 역대급 불볕더위에 정면승부하며 지역 임장을 떠났다. 이번 임장에는 특별히 김숙의 27년 지기 대구 토박이 찐친 동생들, 일명 '대구즈'가 함께 했다.불타는 대구의 빨간 맛 임장! 첫 번째 장소는 수성구 두산동의 '윤O연 할매 떡볶이 분점'이었다. 대구의 소울푸드, 맵칼한 후추맛 떡볶이의 원조집으로 먹을수록 중독되는 대구 대표 떡볶이 맛집의 분점이었다. 깔끔한 홀과 완벽한 주방은 흠잡을 곳이 없었으며, 대단지 아파트 그리고 학원가에 둘러싸여 배달수요가 많을 것으로 소개했다.두 번째 장소는 수성구 범어동의 '범어네거리 대구 대장 아파트'였다. 대구에서 집값과 교육열이 가장 뜨거운 곳으로 '대구의 대치동'이라 불리는 범어네거리에 위치한 초고층 주상복합아파트였다. 드넓은 연못이 있는 아파트 정원을 지나 아파트 내부로 들어서면 널찍한 거실이 펼쳐졌으며, 창문으로는 범어네거리와 학원가가 눈에 들어왔다. 감각적이고 세련된 인테리어는 흠잡을 곳이 없었으며, 집주인의 센스가 돋보이는 소품들은 보는 즐거움을 더했다.세번째 장소는 수성구 범어동에 위치한 '경신고 도보 1분 컷 단독주택'이었다. 범어4동, 만촌3동을 줄여 '범4만3'으로 불리는 대구 사교육 메카의 한 곳으로 올해 전국 일반고 기준, 의대 입학 수 1위를 기록한 경신고등학교에서 도보 1분 거리에 위치했다. 이번 단독주택은 5년 전 리모델링을 해 깔끔한 인테리어를 자랑했으며, 높은 층고는 개방감까지 더했다. 2층에는 멋진 테라스와 여러 방이 있어 더욱 다양하게 활용할 수 있었다.네 번째 장소는 북구 고성동1가의 '야구장/축구장세권 아파트'였다. 화끈한 대구를 한층 더 끓어오르게 만드는 야구와 축구를 직관할 수 있는 아파트 매물이었다. 34년간 라이온즈가 홈구장으로 썼지만, 현재는 아마추어 야구단이 사용 중인 야구장이 인근에 있었다. 화이트 톤의 거실과 주방은 흠잡을 곳이 없었으며, 복도를 지나 작은 방에서는 야구장과 축구장이 한눈에 내려다보여 직관까지 가능했다.마지막 임장지는 달성군 가창면의 '가창 폐 채석장'이었다. SNS에 새롭게 떠오르는 대구의 명소로 웅장한 절벽과 에메랄드빛 호수를 감상할 수 있었다. 채굴 후 원상복구가 필요한 채석장이지만, 현실적인 어려움에 부딪혀 10년 이상 방치된 공간으로 '홈즈' 코디들은 관광자원으로 활용할 수 있는 다양한 방안을 제시해 눈길을 끌었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr