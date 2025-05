그룹 방탄소년단, 미국 토크쇼 진행자 지미 팰런:사진=텐아시아 DB, 빅히트뮤직 제공

그룹 방탄소년단 진이 미국 NBC 간판 토크쇼 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, 이하 지미 팰런쇼)'에 출연한다.진은 오는 22일(이하 한국시간) 방송되는 '지미 팰런쇼'에서 미니 2집 'Echo' 타이틀곡 'Don't Say You Love Me' 무대를 최초로 공개할 예정이다. 이번 출연은 지난해 11월 솔로 앨범 'Happy'로 해당 프로그램에 첫 출연한 이후 약 6개월 만이다.앞서 '지미 팰런쇼' 측은 14일 밤 공식 SNS에 진의 출연 예고 영상을 게재했다. 영상 속 지미 팰런은 휴대전화로 진의 신곡 티저를 감상하며 "ECHO…"라고 속삭이고, 두 사람의 대화가 스튜디오에 메아리처럼 울려 퍼지는 연출로 분위기를 고조시켰다. 영상 말미에는 진이 "I'LL BE BACK MAY 21ST. SEE YOU SOON"이라며 본 방송에 대한 기대를 높였다.진은 '지미 팰런쇼'를 시작으로 북미 활동에 박차를 가할 계획이다. 오는 23일 뉴욕에서는 스페셜 팬 이벤트 'Hi-Seokjin'을 열고, 현장을 찾은 1000명의 아미(ARMY)와 하이터치 등 가까운 거리에서 직접 소통할 예정이다.한편, 진의 미니 2집 'Echo'는 삶의 다양한 순간이 각기 다른 모습의 '울림'으로 퍼져나가는 과정을 담은 앨범이다. 타이틀곡 'Don't Say You Love Me'는 끝을 향해 가는 관계 속에서 사랑 때문에 서로를 놓지 못하는 감정을 노래했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr