방송인 전현무가 김포로 이사할 계획을 어머니에게 전했다.15일 방송된 MBC ‘나 혼자 산다’에서는 전현무가 대망의 '효도 5개년 프로젝트'를 공개하는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 전현무는 "어머니가 강서 쪽에 사시는데, 제 집은 삼성동이라 거리가 멀다. 어머니가 자주 오시고, 안전을 위해서라도 제가 그 근처로 가야겠더라"며 이사를 결심한 이유를 전했다.본가와 가까운 김포로 직접 임장을 떠난 전현무는 지인인 빽가의 집을 방문했다. 탁 트인 숲 뷰를 보며 감탄한 그는 "여기 정말 좋다"며 웃음을 감추지 못했다.이어 전현무는 곧이어 중개인과 함께 여러 매물을 살펴봤다. 드디어 마지막 집, 전현무는 "신세계가 열렸다"며 옥상 공간에 입을 다물지 못했다.옥상에는 각종 채소를 키울 수 있는 넓은 공간이 마련되어 있었다. 또한 이 집의 하이라이트는 옥상에서 한 계단 올라가면 보이는 전망대였다.한강이 보이는 유럽의 마을 같은 풍경을 보고 전현무는 "너무 좋다. 여기가 1등이다"며 "네덜란드 같지 않나. 피렌체 두오모 성당도 생각났다. 가을바람 부는 오후 다섯시 풍경 같았다"며 만족감을 드러냈다.방송을 본 시청자들은 "효도 프로젝트 멋지다", "옥상 뷰 진짜 유럽 같다", "저런 데서 살아보고 싶다" 등의 다양한 반응을 보였다.한편 전현무는 현재 서울 강남구 삼성동에 위치한 59평형 아파트에서 거주하고 있다. 해당 평형은 올해 초 기준 약 60억 원대에 거래된 것으로 알려졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr