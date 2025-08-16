사진=그룹 블랙핑크 리사 SNS

그룹 블랙핑크 리사가 일본 배우 사카구치 켄타로와 함께한 근황을 전했다.리사는 15일 자신의 개인 계정에 "Still dreaming"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게시했다.공개된 사진 속에서 리사와 사카구치 켄타로는 한 침대에 나란히 누운 채 다정한 포즈를 취하며 부드러운 분위기를 연출했다. 이어진 영상에서는 함께 양치하는 모습으로 자연스러운 호흡을 보여줬다.또 리사는 사카구치 켄타로를 카메라에 담으며 촬영자로 나섰다. 흑백으로 담긴 장면에서는 서로를 꼭 끌어안고 있는 모습이 포착돼 눈길을 끌었다. 두 사람은 리사의 첫 정규앨범 'Alter Ego(얼터 에고)' 수록곡 'Dream(드림)' 쇼트 필름에서 호흡을 맞췄으며, 사카구치 켄타로는 극 중 리사의 옛 연인 역을 맡았다.현재 리사는 프랑스 재벌 2세 프레데릭 아르노와 열애설에 휩싸여 있다. 프레데릭 아르노는 세계 최대 명품 기업 LVMH(루이비통 모엣헤네시) 그룹 회장 베르나르 아르노의 아들이자 LVMH 시계 부문 CEO로 재직 중이다.두 사람은 열애를 공식 인정하지 않았지만, 해외에서 함께 시간을 보내거나 가족과 동행하는 장면이 여러 차례 목격된 바 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr