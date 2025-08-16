사지=텐아시아DB

1984년생 연우진이 이탈리아 예능 촬영 도중 해물 튀김에 푹 빠져 식탐을 부리겠다고 밝혔다.14일 방송된 채널S와 SK브로드밴드 공동 제작 '뚜벅이 맛총사'에서는 권율, 연우진, 이정신의 피렌체 로컬 맛집 탐방 이틀째 이야기가 펼쳐졌다. 아침은 '맏형' 권율이 사온 토스카나 지방 전통 빵 스키아차타와 '동생즈' 연우진·이정신이 사온 복숭아로 간단하고 여유롭게 시작했다. 하지만 점심 식당을 찾는 길은 순탄치 않았다. 만석, 길고 긴 웨이팅, 심지어 출입 거부까지 당하며 난항을 겪었다. 네 번의 시도 끝에 마침내 정통 토스카나 요리 전문점 입성에 성공했다.권율은 수제 피치 면과 진한 고기 맛의 라구 파스타를, 연우진은 중독적인 매콤함의 은두야 파스타를 '원픽'으로 꼽았다. 이정신이 선택한 멧돼지 파스타에 대해 연우진은 "밥 비벼 먹고 싶어"라며 한국인의 혼을 드러냈고, 권율은 "김치찜 살코기 느낌"이라고 말해 동생들의 격한 공감을 얻었다. 세 사람의 파스타 취향이 모두 갈린 데 대해 권율은 "아주 기분 좋은 갈림"이라며 식사에 대한 만족감을 표시했다.피렌체 거리를 걷던 세 사람은 중세 흑사병 시절 창문을 통해 와인을 판매하던 '와인 창문'을 발견했다. 세 사람도 직접 창을 통해 와인을 주문한 뒤, 길바닥에 앉아 한 잔의 여유를 즐겼다. 이어서 300년 전통 티라미수 카페로 이동, 티라미수를 비롯해 레몬 케이크, 밀푀유 등 다양한 디저트를 맛봤다. "단 걸 안 좋아한다"라던 권율은 케이크에 푹 빠져 '고봉밥' 먹듯 폭풍 흡입을 했다. 연우진은 "당분간 이걸 뛰어넘는 디저트는 없을 듯"이라며 감탄했다.밀푀유를 맛본 이정신은 "이탈리아식 최고급 엄마○파이"라는 엉뚱한 한마디로 폭소를 안겼다. 두 장소 모두 SNS 인기 명소답게 관광객들로 붐볐다. 이에 대해 권율은 "우리의 목적은 숨겨진 맛집을 찾는 것이지만, 피렌체 여행객들이 다양한 즐거움을 경험해 보길 바라는 마음에 소개하게 됐다"라고 설명했다.저녁 식사는 길에서 만난 현지인의 추천을 받아 지중해식 해산물 맛집으로 향했다. 웰컴 브루스케타를 시작으로 시그니처 메뉴인 슈림프&아보카도 샐러드, 바삭 고소한 해물 모둠 튀김이 뚜벅이들의 입맛을 사로잡았다. 특히 연우진은 해물 튀김에 푹 빠져 "완전히 제 스타일"이라며, "죄송합니다. 식탐 좀 부리겠습니다"라는 말과 함께 마지막 한 조각까지 사수했다.권율은 "나는 너희가 잘 먹을 때 제일 행복해"라며 훈훈한 '형 미소'를 지었다. 대미를 장식한 건 겉바속촉 잿방어 스테이크와 참치·바질페스토의 조화가 인상적인 참치 스테이크였다. 이때 권율이 "나 사실 오이를 못 먹어"라며 깜짝 고백했다.연우진이 "그럼 올리브 오일은 왜 샀어?"라고 '사오정' 같은 답변을 하자, 권율은 "오일 말고 오이..."라고 정정하며 현장은 웃음바다가 됐다. 그리고 밤 12시, 빵집에서의 무아지경 '야식 타임'을 끝으로 피렌체에서의 둘째 날은 웃음과 포만감 속에 막을 내렸다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr