사진 제공 = 9아토엔터테인먼트

배우 한소희가 월드투어 팬미팅 개최 도시를 공개했다.소속사 9아토엔터테인먼트는 14일 '2025 HAN SO HEE 1st FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,](2025 한소희 퍼스트 팬미팅 월드투어 [소희 러브드 원즈,])'의 투어맵 포스터를 오픈하며 글로벌 팬들과의 만남을 본격 예고했다.이번 월드투어 팬미팅은 오는 7월 12일 방콕을 시작으로 도쿄, 타이베이, 로스앤젤레스, 뉴욕, 홍콩, 프랑크푸르트, 런던, 파리, 베를린 등 아시아와 미주, 유럽 전역을 순회한 뒤, 오는 10월 26일 서울 연세대학교 대강당에서 대미를 장식할 예정이다.포스터 하단에는 'AND MORE'라는 문구가 함께 담기며, 아직 공개되지 않은 추가 도시 일정이 추후 발표될 예정임을 암시해 팬들의 기대감을 키웠다.공개된 포스터에는 한소희의 실루엣 위로 "XOHEE Loved Ones, you are sparkling treasures to me"라는 문장이 반복되어 적혀 있어 시선을 사로잡는다. 이는 팬들을 '빛나는 보물'로 표현한 메시지로, 이번 팬미팅 투어를 통해 한소희가 전하고자 하는 진심이 고스란히 담겨 있다.한소희는 2017년 드라마 '다시 만난 세계'로 데뷔한 이후 '부부의 세계', '알고있지만,', '마이 네임', '사운드트랙 #1' 등 다양한 작품을 통해 폭넓은 연기 스펙트럼과 존재감을 입증했다. 특히 넷플릭스 '경성크리처2'에서는 강렬한 액션과 섬세한 감정 연기를 선보이며 글로벌 인지도를 높였다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr