사진=A2O엔터테인먼트

걸그룹 A2O MAY(에이 투 오 메이)가 A2O Entertainment 루키즈 유닛 A2O LTG(Low Teen Girls)와 함께 당당한 에너지를 담은 'B.B.B'로 돌아왔다.A2O MAY(CHENYU, SHIJIE, QUCHANG, MICHE, KAT)는 15일 오후 1시(한국 시간) 글로벌 음원 사이트를 통해 세 번째 싱글 'B.B.B (Bigger Badder Better) [feat. A2O LTG]'의 영어 버전 음원을 발매했다.'B.B.B'는 강렬하고 바운시한 베이스 리프와 이국적이고 세련된 사운드가 어우러져 A2O MAY의 독특한 개성을 극대화한 Zalpha Pop(잘파 팝) 장르의 곡이다. "I'm Bigger, Badder, Better than the cool kids"라는 훅 부분은 중독적이면서 장난기 넘치는 목소리로 분위기를 반전시키며 강한 몰입감을 선사한다.A2O MAY 다섯 멤버 각자의 매력을 살린 다이내믹한 전개가 돋보인다. 천위(CHENYU)의 시크한 중저음 랩, 취창(QUCHANG)의 에너제틱한 보컬, 미쉐(MICHE)와 캣(KAT)의 매력적인 딕션, 쓰지에(SHIJIE)의 쿨한 음색이 조화를 이뤄 듣는 재미를 배가한다.곡 타이틀처럼 'Bigger Badder Better(비거 배더 베러)'한 콘셉트를 풀어낸 퍼포먼스도 글로벌 팬들을 사로잡고 있다. A2O MAY는 당당한 카리스마를 담은 중독성 강한 포인트 안무로 'B.B.B' 댄스 챌린지를 이어가며 한층 업그레이드된 팀 컬러를 보여주고 있다.A2O엔터테인먼트 공식 유튜브 채널을 통해 'B.B.B'의 영어 버전 뮤직비디오도 공개됐다. A2O엔터테인먼트의 루키즈 유닛 A2O LTG(Low Teen Girls) 멤버 바오웨이(BAOWEI), 마시통(MAXITONG), 시리(XILI)가 피처링에 이어 특별출연으로 지원 사격한 이번 뮤직비디오는 A2O MAY의 당당한 스쿨걸 에너지를 담아내 글로벌 팬들을 사로잡고 있다. A2O MAY와 A2O LTG의 신선한 선후배 케미는 뮤직비디오 속 설정과도 맞물리며 색다른 즐거움을 전하고 있다.4개월 만에 글로벌 음악 씬에 성공적인 컴백을 알린 A2O MAY는 다양한 콘텐츠와 활동으로 팬들과 만날 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr