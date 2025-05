사진 제공= A2O

이수만 전 SM엔터테인먼트 총괄 프로듀서의 다큐멘터리 시사회에 가수들이 총출동했다.오는 13일(이하 미국 시간) 글로벌 온라인 스트리밍 플랫폼 아마존 프라임을 통해 A2O엔터테인먼트의 키 프로듀서 겸 비저너리 리더 이수만의 음악 인생과 문화적 영향력을 조명한 다큐멘터리 'Lee Soo Man: King of K-Pop'(이수만: 킹 오브 케이팝)이 전 세계에 동시 공개된다.정식 공개에 앞서 지난 12일 미국 캘리포니아주 할리우드에 위치한 NeueHouse Hollywood(누이하우스 할리우드)에서 본 다큐멘터리의 'PREMIERE & AFTER PARTY(프리미어&애프터 파티)' 시사회가 진행됐다. 이날 다큐멘터리의 주인공 이수만을 비롯해 약 300명의 할리우드 음악, 영화 산업 관계자들, 배우, 가수, MC, 모델, 인플루언서들이 참석했다. 오랜기간 이수만과 돈독한 관계를 유지해 온 뎀 조인츠, 페리스, 스테레오타이프스, 톤 스티트 등 30여명의 송라이터들이 자리를 빛냈다.이수만이 프로듀싱했던 슈퍼주니어 최시원과 샤이니 태민이 그의 손을 꼭 잡고 레드카펫에 등장해 주목받았다. 이어 소녀시대 티파니, 효연, 써니, A2O MAY(에이 투 오 메이) 멤버들도 레드카펫에 올랐다. 효연은 DJ HYO로서 할리웃 야경의 루프탑 파티에서 디제잉 무대를 준비했다. 그는 이수만의 장난기어린 디제잉 턴테이블 댄스에 호흡을 맞췄다.이날 이수만은 참석한 아티스트들의 이름을 호명하며 "지금까지 이 모든 것이 이뤄지게 해준, 나의 제자라기보다도 가족 같은, 나의 가수 분들에게 감사를 전한다. 그들의 재능이 없었다면, 그들이 나를 선택해주지 않았다면, 지금의 나는 없었을 것이다"라고 소감을 밝혔다. 켄지와 유영진 프로듀서에게도 "오랫동안 내 옆에서 내가 원하는 음악을 만들어주어 감사하다"라고 전했다. 이어 "수많은 시간, 인내심을 갖고 제 이야기를 들어주고, 이해해주시고, 공부해주고, 분석해준 Ting Poo(팅 푸)감독님과 아마존 프라임 비디오, MGM Studio에 감사하다"고 했다.이수만이 프로듀싱한 걸그룹 A2O MAY는 현장에서 "이수만 선생님과 새 다큐멘터리를 기념하는 특별한 밤에 함께하게 돼 기쁘고 영광이다. 이수만 선생님께 감사하다"라고 인사했다. 이들은 'Under My Skin(언더 마이 스킨)', 'BOSS(보스)' 무대를 선보여 큰 환호를 얻었다. 미국에서 유학 중인 A2O엔터테인먼트의 루키즈 A2O LTB, A2O LTG(low teen boys and girls)가 관객들에게 자신들을 소개하며 즉흥무대를 선사하는 특별한 자리도 마련됐다.'Lee Soo Man: King of K-Pop'은 K-POP이라는 장르를 개척하고, 나아가 세계적인 장르로 이끈 제작자로서 이수만의 발자취를 집중 조명하는 다큐멘터리다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr