500억 원의 제작비가 들어간 가운데 '폭망'했다고 낙인찍힌 tvN '별들에게 물어봐'의 주연 이민호. 그가 8년 만에 마련한 팬미팅을 아시아 7개 도시에서 성공적으로 마무리했다.이민호는 아시아 팬미팅 투어 '2025 LEE MINHO ASIA FANMEETING TOUR 'MINHOVERSE'라는 타이틀로 3월 8일 서울에서 출발해 3월 22일 방콕, 3월 29일 마카오, 4월 4일 타이페이, 4월 19일 자카르타, 4월 26일 마닐라, 5월 5~6일 도쿄까지 약 2개월에 걸쳐 아시아 7개 주요 도시에서 총 8회 팬미팅으로 현지 팬들을 만났다.팬미팅은 2017년 이후 약 8년 만에 열린 대규모 아시아 행사로 전 세계 '미노즈(이민호 팬클럽)'들을 열광시키며 하나로 결집시킨 특별한 자리가 됐다. 아시아 주요 도시에서 팬들을 만난 이민호는 가는 곳마다 뜨거운 환대를 받았다.각 도시의 특성과 팬들의 성향에 따라 노래 '그때처럼' 혹은 '선물'을 부르며 팬미팅의 오프닝을 활짝 연 이민호는 아시아 곳곳에 포진된 미노즈에게 다정한 말투와 환한 미소로 안부를 물으며 스윗한 면모를 발휘했으며, 사전에 받은 팬 질문에 세심하게 답변하는 등 팬서비스를 보여줬다.이민호는 각국에서 먹었던 음식 혹은 특별한 추억들을 떠올리며 현지 팬들에게 스윗한 멘트를 선물해 환호성을 끌어냈다. 현지 관객들과 즐기는 팀전 이벤트에서는 현지에서 인기 있었던 작품 속 인기 캐릭터들을 모아 그에 따른 명장면들을 퍼레이드로 보여주며 추억 여행을 함께 떠나기도 했다.이민호는 방콕에서 일심동체 게임, 물병뒤집기, 몸으로 말해요 등을 마카오에서는 캐치마인드와 1대 1 눈싸움으로 호응을 이끌었다. 타이페이에서는 공기놀이, 팔씨름 게임을 자카르타에서는 O.S.T 게임과 업그레이드 가위바위보 게임을 마닐라에서는 튬방 프레소, 풍선 터뜨리기를 함께했다. 2회차가 진행된 도쿄에서는 업그레이드 다루마오토시 등 도시마다 세심하게 준비했다.팬미팅명이 이민호의 이름인 'MINHO(민호)'와 우주를 뜻하는 'UNIVERSE(유니버스)'의 합성어로 자신이 만든 특별한 공간에서 팬들과 함께 유영하고 싶은 마음을 담았다. '이민호의 세계, 우주'를 의미하는 'MINHOVERSE'인 만큼 아시아 곳곳마다 하나로 결속시키는 섬세한 코너들을 선사했다.12년 만에 다시 부른 노래 'Without You'를 시작으로 로커로 변신한 'Stalker', 팬들을 위한 감동 이벤트로 의미를 더한 'Be My Last Love', 'Always', '좋은 밤 좋은 꿈' 등 노래마다 다양한 레퍼토리를 준비해 팬들의 귀호강 타임까지 선사하며 'MINHOVERSE MAP'을 벅찬 감격 속에서 마무리했다.아시아 각국의 팬들을 만난 이민호는 "언제나 늘 그 자리에 있어 줘서 고맙다. 미노즈가 있어서 저는 한 사람으로서, 배우로서 더욱 단단해지고 있는 것 같다. 우리 오래오래 만나자. 감사드린다"라고 감격스러운 소감을 남기기도 했다.8년 만에 개최한 팬미팅으로 이색 감동까지 안긴 이민호는 '2025 해외 한류 실태조사'(2024년 기준)에서 12년 연속 압도적인 인기로 전 세계인이 가장 선호하는 한국 배우 1위 자리를 유지했으며, 차기작으로 7월 개봉 예정인 영화 '전지적 독자 시점'으로 관객과 만날 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr