사진=텐아시아DB

사진=ANDMARQ

올해로 데뷔 18주년을 맞은 배우 진서연이 데뷔 후 처음으로 예능 MC에 도전한다. ENA 신규 프로그램 '진서연의 NO'를 통해서다. 앞서 그는 2014년 9살 연상의 비연예인과 결혼해 2018년 아들을 품에 안았다.오는 26일 밤 11시 20분 첫 방송되는 '진서연의 NO'는 뷰티&건강 업계의 무분별한 광고를 거부하고, 과학적 분석과 깐깐한 필터링을 통해 믿을 수 있는 단 하나의 제품을 선별해 주는 신개념 라이프스타일 정보쇼다. 프로그램명에 자신의 이름을 내건 진서연은 'NO 협찬' 원칙 아래 소비자들에게 꼭 필요한 정보를 전하며 광고 없는 진짜 뷰티&건강 바이블을 선보일 예정이다.자타공인 '의심왕' 진서연은 촬영을 하면서 “저는 질문 살인마다. 의심왕이다”라며 제작진에 거침없는 질문을 던져, 철저한 검증자로서의 면모를 예고했다. 동시에 전문 용어나 복잡한 성분 설명에 어려움을 토로하며, 뷰티 정보를 이해하기 쉽고 실용적으로 풀어낼 '대표 소비자 MC'의 매력을 드러냈다.첫 예능 MC에 도전하는 진서연이 솔직함과 날카로운 검증력으로 어떤 새로운 매력을 보여줄지 기대를 키운다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr