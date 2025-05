미야오 안나/ 사진=wizard333@

그룹 미야오(MEOVV)가 테디의 전폭적인 지지 속에서 컴백한다.미야오는 12일 서울 상암동 SBS 프리즘 타워에서 첫 EP 'MY EYES OPEN VVIDE'(마이 아이즈 오픈 와이드) 발매 기념 쇼케이스를 열었다.미야오는 테디가 수장으로 있는 더블랙레이블의 첫 걸그룹이다. 이날 안나는 테디에게 들은 조언을 전했다. 그는 "녹음하거나 뮤직비디오를 찍을 때 '좋은 결과를 위해서 하고 싶은 만큼 해야 한다'고 해줬다. 그만큼 기회를 많이 주셔서 감사했다"고 말했다.테디는 미야오가 연습생일 때부터 멤버들에게 여러 기회를 줬다. 가원은 수록곡 '릿 라이트 나우'(LIT RIGHT NOW)에 대해 "연습생 때 작사에 참여한 곡이다. 저와 나린, 테디 PD님 등이 함께했다"고 설명했다. 그는 "평소처럼 대화하다가 갑자기 가사를 쓰게 됐다"며 "낯을 가리는 편이라 누구 앞에서 작사하거나 아이디어를 말하는 게 부담스러웠는데 편안한 분위기 덕분에 잘 도전했다"고 말했다.새 앨범 타이틀곡 'DROP TOP'은(드랍탑)은 자신만의 시선으로 세상을 향해 나아가는 모습을 감각적으로 풀어낸 곡이다. 차분한 무드로 시작해 경쾌하게 뻗어나가는 록 요소가 가미된 팝이다. 멤버 가원이 작사에 참여해 완성도를 더했다. 새 앨범에는 타이틀곡과 선공개 싱글을 포함해 총 6곡이 수록됐다.미야오의 첫 EP 'MY EYES OPEN VVIDE'는 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr