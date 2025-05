사진=텐아시아 사진DB

유니스, 에스파, 하츠투하츠, 아이브, 김세정, 아이들, 블랙핑크, 아이유, 베이비몬스터, 엔믹스가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 4월 '아티스트탑텐 K-팝 걸 브랜드' 주인공으로 선정됐다.4월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다.투표 결과 그룹 유니스가 K팝 걸 브랜드 부문 1위를 차지했다. 유니스는 지난해 첫 번째 미니앨범 'WE UNIS(위 유니스)'와 싱글 1집 'CURIOUS(큐리어스)'를 발매했다. 지난 7일 소속사 F&F엔터테인먼트에 따르면, 유니스는 내달 8일 데뷔 1년 만에 서울 강남구 CG아트홀에서 '2025 유니스 팬콘 아시아 투어 인 서울(2025 UNIS FANCON ASIA TOUR IN SEOUL)'을 개최한다.2위에는 에스파가 이름을 올렸다. 에스파는 지난 3월 서울 송파구 KSPO DOME에서 앙코르 공연을 마지막으로 지난해 6월부터 이어진 두 번째 월드투어의 막을 내렸다. 이들은 지난 4월 미국 LA 유튜브 시어터에서 열린 '빌보드 위민 인 뮤직 2025'에서 '올해의 그룹(Group of the Year)' 상을 수상하기도 했다.3위는 하츠투하츠다. 하츠투하츠는 지난 2월 24일 데뷔한 8인조 다국적 그룹이다. 이들은 지난달 30일 서울월드컵경기장에서 개최되는 '서울스프링페스타 개막기념 SEOUL WONDER SHOW'에 출연했다. 멤버 지우는 첫 MC 도전으로 활약했다.이어 아이브, 김세정, 아이들, 블랙핑크, 아이유, 베이비몬스터, 엔믹스 순이었다.유니스, 에스파, 하츠투하츠, 아이브, 김세정, 아이들, 블랙핑크, 아이유, 베이비몬스터, 엔믹스의 순위는 온라인 음원 사이트 멜론 지수를 활용한 미디어 지수 30%, 구글 트렌드 지수 10% 그리고 텐아시아 투표 서비스를 통해 팬들의 투표로 이루어진 글로벌 인기 투표 60%가 적용됐다.후보 기준은 K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드는 당월 멜론 차트 내 남자 및 여자 아이돌그룹 및 솔로 중 당월 상위 30위권, 핫 장르 브랜드는 당월 멜론차트 및 아이돌 챔프 월간 차트 진입 이력이 있는 국내 그룹 및 솔로 아티스트 중 당월 상위 30위권이다.매월 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)에 주어지는 혜택은 아티스트 단독 특집 기사, 매월 텐아시아 메인 내 아티스트탑텐(Artist Top Ten)으로 홍보된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr