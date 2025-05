사진=SBS

SBS에서는 6월 '유니버스 티켓', '유니버스 리그'를 이을 초대형 보이 그룹 오디션 프로그램 'BE MY BOYZ' 의 첫 방송을 확정했다. 올해는 엠넷 '보이즈 2 플래닛 K'도 방송된다고 알려졌다.'유니버스 티켓', '유니버스 리그'로 글로벌 화제성을 입증한 SBS가 이번엔 새로운 글로벌 보이 그룹의 탄생을 예고했다. SBS의 초대형 보이 그룹 오디션 프로그램 'BE MY BOYZ'는 한국은 물론 일본, 중국, 태국 등 전 세계에서 선발된 30명의 글로벌 인재가 참가한다. 글로벌 K-POP을 이끄는 TOP 아이돌이 선택한 NEXT 아이돌로 데뷔하기 위한 30인의 치열한 여정이 오는 6월부터 공개된다.'BE MY BOYZ'는 퍼포먼스, 보컬, 프로듀싱 등 각 분야에서 독보적인 실력은 물론 비주얼까지 겸비한 참가자들이 끊임없이 성장하고 격돌하며 오디션의 리얼감을 돋보일 예정이다. 전 세계 팬심을 사로잡을 차세대 보이 그룹의 탄생이 기대되는 가운데 그 여정을 함께할 팬들의 이목 또한 쏠린다.5월 'BE MY BOYZ'는 공식 홈페이지가 오픈된다. 기대를 더할 참가자 프로필과 티저 영상을 비롯한 다양한 콘텐츠가 순차적으로 공개되며 대중의 관심이 쏠릴 것으로 예상된다.'BE MY BOYZ'는 다음 달 첫 방송을 시작으로 본격적인 글로벌 보이 그룹 프로젝트의 서막을 열어갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr