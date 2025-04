캣츠아이(KATSEYE). 왼쪽부터 마농, 메간, 라라, 소피아, 다니엘라, 윤채 / 사진 제공=하이브 레이블즈

사진=방시혁 SNS

하이브와 게펜 레코드의 글로벌 걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 오는 30일 신곡을 발표한다. 데뷔 EP 'SIS (Soft Is Strong)' 이후 약 8개월 만의 컴백이다.캣츠아이(다니엘라, 라라, 마농, 메간, 소피아, 윤채)는 23일 0시 팀 공식 SNS에 새 싱글 'Gnarly'(날리)의 로고 모션을 공개했다.로고 모션은 캣츠아이의 팀명이 새겨진 병이 냉장고 안에서 튀어나오며 시작된다. 이어 병 안에 담긴 초록빛 액체가 공중에서 몽글몽글 흩어지다가 신곡 제목 'Gnarly'로 형상화된다. 몽환적인 분위기와 신비로운 사운드가 감각적으로 어우러진 이 영상에 'APR 30 12AM ET' 문구가 새겨졌다.캣츠아이는 최근 SNS를 통해 한국, 미국, 프랑스 세 도시를 배경으로 한 티징 콘텐츠를 연달아 선보여 궁금증을 낳았다. 특히 지난 20일 르세라핌의 첫 월드 투어 한국 공연장을 찾은 캣츠아이의 모습도 포착돼 이들의 컴백이 임박한 것 아니냐는 팬들 추측에 힘이 실렸다. 르세라핌, 아일릿과 함께 기념사진을 촬영한 이들의 모습을 팬들 사이에서 화제가 됐다.캣츠아이는 서바이벌 오디션 프로젝트 '드림 아카데미'를 거쳐 2024년 6월 화려하게 데뷔했다. 이들의 첫 번째 EP 'SIS (Soft Is Strong)'는 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'(2024년 8월 31일 자)에 119위로 진입했다.이 앨범 타이틀곡 'Touch'는 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 누적 재생 수 1억 건을 돌파했다. 이러한 인기에 힘입어 KATSEYE는 올여름 열리는 미국 최대 음악 페스티벌 '롤라팔루자(Lollapalooza) 시카고' 라인업에도 이름을 올렸다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr