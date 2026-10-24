그룹 크나큰 출신 박서함 배우가 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=앤피오엔터테인먼트

그룹 크나큰 출신 배우 박서함이 정우재 역으로 열연하고 있다. / 사진제공=디즈니+·채널A '너에게 다이브'

2016년 그룹 크나큰 멤버로 데뷔한 배우 박서함은 과거로 돌아갈 기회가 주어진다면 어떤 선택을 할까. 타임슬립을 소재로 한 드라마 '너에게 다이브'에 출연한 그는 "돌아가지 않겠다"고 밝혔다. 그 배경에는 자신의 내면과 마주했던 시간이 있었다.23일 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서 디즈니+·채널A 토일드라마 '너에게 다이브'(소재현 감독, 이하 '너다브')에 출연한 박서함이 취재진과 만났다. '너다브'는 오래된 캠코더를 통해 과거로 돌아갈 수 있다는 사실을 알게 된 쌍둥이 남매 윤하나(김지연 분)와 윤하루(장세혁 분)가 정우재(박서함 분)를 되살리기 위해 시간을 거슬러 올라가는 첫사랑 구출 로맨스다.작품은 시간을 거슬러 과거로 돌아가는 타임슬립을 주요 소재로 삼는다. 그룹 크나큰 출신인 박서함도 과거로 돌아가고 싶은 순간이 있을까. 그는 "20대 때는 그런 생각을 많이 했다"면서 "대부분의 사람이 '그때 그렇게 할걸'이라는 후회를 주로 하지 않냐"고 공감했다. 그러면서도 그는 "기회가 주어지더라도 돌아가지 않을 것"이라고 답했다.그 이유에 대해 박서함은 "지나온 걸 후회하는 행위가 저에게 그렇게 건강하지 않다는 걸 느꼈다"고 소신을 전했다. 이어 그는 "이미 벌어진 일이고, 제가 행동한 일"이라며 "자책하는 행위가 저에게 힘든 감정을 가져다주기 때문에 이제는 후회되는 일이 생기면 그날 반성하고 마무리 짓는다"고 단단하면서도 건강한 생각을 내놨다.한편 박서함은 '너다브'에서 유도 유망주 출신 경호원 정우재로 분했다. 윤하나의 첫사랑이자 오랜 소꿉친구이며, 윤하나의 쌍둥이 동생 윤하루와는 절친한 친구다. 작품은 다음달 1일 마지막 회를 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr