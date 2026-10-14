안효섭이 '파이널 테이블'로 안방극장에 복귀한다. / 사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중

안효섭이 '파이널 테이블'로 안방극장에 복귀한다. / 사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중

배우 안효섭이 JTBC 새 토일드라마 '파이널 테이블'로 시청자들을 만난다. JTBC가 매각 절차에 돌입한 가운데 '파이널 테이블'이 시청률과 화제성에서 성과를 거둘 수 있을지 관심이 모인다.오는 24일 첫 방송되는 '파이널 테이블'은 최고의 한국인 요리사를 선발하기 위해 세계 각국에서 모인 셰프들이 경쟁하는 이야기를 그린 드라마다. 극 중 요리 경연 프로그램 '더 테이블: K 셰프 2026'을 배경으로 참가자들의 경쟁과 갈등을 다룬다.안효섭은 뛰어난 요리 실력을 갖췄지만 세상과 거리를 두고 살아가는 강한 역을 맡았다. 강한은 국내 유명 레스토랑의 헤드 셰프 차우진(장률 분)과 경쟁 관계에 놓인 인물이다. 타고난 재능을 지닌 강한과 오랜 노력으로 실력을 쌓은 차우진은 과거 해외 요리 대회에서 맞붙은 데 이어 이번 경연에서 다시 승부를 벌인다.두 사람 외에도 각기 다른 목표를 가진 셰프들이 대회에 참가한다. 모던 한식 레스토랑 '섭'의 헤드 셰프 유인섭(김선우 분)과 미국 레스토랑 'Hush'의 헤드 셰프 조슈아(김정환 분)는 우승을 위해 치열하게 경쟁한다. 중국 음식점 '골든 드래곤'의 총주방장 양자룡(이유준 분)은 상금과 인지도를 얻기 위해, 전통 한식 명인 장옥선(이주영 분)은 궁중요리 분야에서 자신의 입지를 확고히 하기 위해 출전한다.한국인으로서의 정체성을 확인하려는 참가자들도 등장한다. 한국인 아내를 따라 귀화한 재일교포 셰프 박제현(이현균 분)과 한국인 어머니를 둔 혼혈 셰프 이사벨(해일리 분)은 각자의 배경을 바탕으로 요리를 선보인다.이들이 참가하는 '더 테이블: K 셰프 2026'은 극 중 국내 요식업계 1위 기업인 평연그룹 계열사가 제작하는 프로그램이다. 참가자들은 매 라운드 주어진 과제에 따라 요리를 완성해야 하며 최종 우승자에게는 상금과 함께 평연그룹의 지원으로 레스토랑을 개업할 기회가 주어진다.'파이널 테이블'은 실제 요리 경연 프로그램의 형식을 드라마에 접목했다는 점에서 차별화를 시도한다. 참가자들의 요리 실력뿐 아니라 서로 다른 이해관계와 경쟁 구도를 중심으로 이야기가 전개될 예정이다.특히 안효섭과 장률이 연기하는 강한과 차우진의 대결이 주요 관전 요소다. 서로 다른 방식으로 요리 실력을 쌓아온 두 인물이 우승을 놓고 다시 맞붙는 가운데 경연 결과와 함께 이들의 관계가 어떻게 변화할지도 관심사다.'파이널 테이블'은 24일 오후 10시 40분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr