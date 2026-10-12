하리수가 과거 무례한 질문을 받았던 일화를 공개했다. / 사진='스튜디오830' 유튜브 캡처

하리수가 과거 무례한 질문을 받았던 일화를 공개했다. / 사진='스튜디오830' 유튜브 캡처

방송인 하리수가 과거 결혼 발표 기자회견에서 무례한 질문을 받았던 일화를 공개했다.지난 10일 유튜브 채널 '스튜디오 830'에는 '트랜스젠더라는 이유로 들었던 무례한 질문'이라는 제목의 숏폼 영상이 공개됐다.영상에서 하리수는 "살면서 가장 무례했던 질문"을 묻자 과거 미키정과 결혼 발표할 당시를 떠올렸다. 그는 "진짜 무례했던 말은 제가 과거에 결혼한다고 발표했을 때 발표회장에 왔던 기자가 했던 말"이라며 한 기자가 남편과의 성생활에 대해 질문했다고 밝혔다.하리수는 당시 상황에 대해 불쾌했다고 털어놨다. 그는 "아주 친한 사이도 아니고, 친한 사이에도 무례한 질문"이라고 말했다.이어 해당 질문을 듣고 어떻게 그런 말을 할 수 있는지 이해하기 어려웠다고 털어놨다. 하리수는 당시 기자에게 "정신 좀 차리라"고 따끔하게 지적했던 기억이 있다고 덧붙였다.하리수는 2007년 가수 미키정과 결혼했으나 2017년 합의 이혼했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr