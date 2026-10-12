테슬라 다니는 남친이랑 안 헤어졌네…김지민, 美서 보내는 일상

김지민이 미국에서 여유로운 근황을 전했다.김지민은 최근 자신의 SNS에 "이런 멋진 공간에서 꿈을 키워가는 친구들이 참 부럽고 예뻐라. 기운이라도 받아가야지"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김지민은 미국의 한 야외 분수대 앞에서 포즈를 취하고 있다. 화이트 컬러의 깊게 파인 니트 상의에 블랙 미니스커트를 매치한 그는 청순하면서도 세련된 분위기를 자아냈다. 특히 군살 없이 늘씬한 각선미와 긴 생머리가 눈길을 끈다.무엇보다 김지민의 미국 방문이 관심을 모은다. 김지민은 앞서 미국 테슬라에 재직 중인 남자친구와 교제 중인 사실이 알려져 화제를 모은 바 있다. 미국에서 생활하는 남자친구와 장거리 연애를 이어온 만큼 이번 미국 방문에도 관심이 쏠린다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr