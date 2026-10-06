이경규가 주병진에게 사과했다./사진=텐아시아DB

이경규가 주병진에게 사과했다./사진제공=tvN STORY

이경규가 서운함을 표하는 대선배 주병진에게 36년 만에 사과했다.지난 5일 방송된 tvN STORY 예능 '남겨서 뭐하게'에서는 개그계의 두 거두 주병진과 이경규가 36년 만에 재회하는 모습이 담겼다.과거 MBC '일요일 일요일 밤에'(이하 '일밤')에서 호흡을 맞췄던 두 사람은 강렬했던 잔상 탓에 '명콤비'로 기억되지만, 실제 프로그램을 함께한 기간은 약 1년 반 남짓에 불과했다. 이경규는 "주병진 선배는 가장 좋을 때 하차했고, 나는 남아서 '몰래카메라'를 하며 전성기를 맞았다. 그 이후로는 만난 적이 없다"고 밝혔다.이어 그는 "시청자들은 우리 사이가 안 좋은 줄 아는데, 다 내 불찰이다. 성격도 까칠하고 후배로서 먼저 연락을 드렸어야 했다"고 털어놨다.주병진은 기억에 남는 동료로 이경규를 꼽으며 "자네는 싸가지가 없어서 유독 강하게 남아 있다. 다른 사람들은 호흡이 잘 맞아 순하게 남아 있다"고 팩폭을 날렸다.주병진은 과거 자신이 온갖 풍파를 겪으며 힘들었던 시절을 언급하며 "(이경규가) 한 번도 연락이 없다가, 자기 분식집 오픈했을 때 와달라고 딱 한 번 연락하더라"며 "내가 정말 힘든 시기가 있었지 않나. 그러면 '선배님 힘내세요' 문자 한 통이라도 해야 하는 것 아니냐. 화가 난 건 아니지만 섭섭했다"고 고백했다.이에 이경규는 "선배님이 너무 힘들 때라 내가 어떻게 포지션을 취해야 할지 조심스러웠다. 연락하기가 미안해 세월이 해결해 줄 거라 생각했다"고 해명했다. 그러자 주병진은 "그 마음을 36년 동안 유지했냐. 그럼 힘든 시기가 지나고 났을 때 연락하면 되는 거 아니었냐"고 서운해했다.이에 이경규는 결국 고개를 숙이며 "36년 동안 연락하지 못한 것에 대해 공식적으로 사과한다. 내가 나쁜 놈이다. 선배님 욕 한번 해달라"며 "내가 왜 편하게 다가가지 못했을까, 왜 까칠하게 살았을까 후회가 든다"고 진심 어린 사과를 건넸다.후배의 사과를 주병진도 따뜻하게 품었다. 그는 "이젠 나이가 드니 다 이해가 된다"며 "너는 아직도 빛나는 사람이다. 생명력이 넘친다. 함께 활동했던 동료 중 이렇게 오랜 기간 왕성하게 에너지를 내뿜는 사람이 없다"고 아낌없는 칭찬했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr