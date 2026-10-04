방송인 노홍철이 최근까지 교제했던 연인이 의사였다고 밝히며 결별 사실을 직접 알렸다. / 사진=텐아시아 DB

방송인 노홍철이 최근까지 교제했던 연인이 의사였다고 밝히며 결별 사실을 직접 알렸다. / 사진=노홍철 유튜브 채널

방송인 노홍철이 음주운전으로 '무한도전'을 비롯한 모든 방송에서 하차했던 당시 심경을 털어놨다.노홍철은 지난 2일 자신의 유튜브 채널에 '만나는 사람 있나요? 노홍철이 솔직하게 답해드립니다'라는 제목의 영상을 공개하고 구독자들의 질문에 답했다.이날 자유롭게 하고 싶은 일을 하며 걱정 없이 사는 것 같다는 주변의 시선에 대해 이야기하던 노홍철은 2014년 음주운전 사건을 직접 언급했다.그는 "11년 혹은 12년 전 제가 큰 잘못을 저질렀을 때 모든 하던 일들이 멈춰지고 당장 내일이 너무 불안했다"고 말했다.노홍철은 2014년 11월 서울 강남구에서 음주운전 단속에 적발됐다. 이후 당시 고정 출연하고 있던 MBC '무한도전', '나 혼자 산다' 등에서 하차하고 방송 활동을 중단했다.갑작스럽게 활동이 멈춘 뒤에는 스페인 순례길을 찾았다. 노홍철은 "갑자기 또 시간이 생기니까 여유로움이 좋기도 했다. 인생에는 잘될 때와 안 될 때가 늘 공존하는 것 같다"고 당시를 떠올렸다. 이어 "그때 순례길에서 정말 별의별 고민을 많이 했는데, 결국 그때 했던 고민들이 지금 제가 다 하고 있는 일들"이라고 말했다.활동 중단 당시 가졌던 고민은 이후 노홍철의 삶에도 영향을 미쳤다. 방송에 복귀한 그는 여행과 라이딩을 비롯해 사업 등으로 활동 범위를 넓혔다. 최근에도 방송과 유튜브 등을 통해 활동하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr