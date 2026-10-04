사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

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'놀라운 토요일' 코미디언 김지유가 소녀시대 태연의 친오빠에게 다시 한번 공개 구애했다.3일 방송된 tvN '놀라운 토요일'은 '개(그)천(재)절' 특집으로 꾸며져 코미디언 신기루와 김지유가 게스트로 출연했다.이날 김지유는 지난 3월 '놀라운 토요일' 출연 후 고향 친구들에게 연예인으로 인정받게 됐다고 밝혔다. 특히 태연과 함께 찍은 사진을 SNS에 올린 뒤 친구들의 반응이 달라졌다고 전했다.김지유는 "고향 전주 친구들이 연예인으로 인정을 안 해줬다. '놀토' 나오니까 '어라?' 하더니 SNS에 태연 언니랑 찍은 사진을 올렸더니 '지유♥'를 남겨주고 갔다"고 말했다.김지유는 "댓글까지 남기는 건 쉬운 일이 아니다. 여사친들이 난리가 났다"며 "전주의 자랑 태연 다음 김지유가 됐다"고 자랑했다. 반면 남자 친구들에게는 태연의 친오빠를 언급한 일로 잔소리를 들었다고 털어놨다. 앞선 출연 당시 대머리 분장을 한 채 태연의 친오빠 지웅에게 관심을 드러냈던 것.김지유는 "남사친들은 제가 대머리인 상태로 태연 친오빠인 지웅 오빠를 언급했더니 '그 오빠는 무슨 죄냐'고 하더라"며 "네가 대머리 분장하고 이름을 올려서 좀 무서웠을 것 같다고 했다"고 전해 웃음을 안겼다.방송 후 친오빠의 반응을 묻자 태연은 "무서웠으면 연락이 왔을 텐데 연락이 안 왔다"고 답했다. 별다른 연락이 없었다는 말에도 김지유의 관심은 꺾이지 않았다.붐이 태연의 친오빠에게 한마디 해달라고 요청하자 김지유는 곧바로 영상 편지를 남겼다. 그는 "죽기 전에 만나야 할 사람 태연 언니를 만났고 두 번째가 지웅 오빠다"라며 "죽기 전에 만나서 태보 한번 해요. 연락 기다릴게요"라고 말했다. 태연은 "성격 너무 마음에 들어"라며 미소를 지었다.김지유는 '나는 솔로'를 즐겨 본다며 한해를 향해서도 칭찬을 건넸다. 한해가 프로그램에 출연하면 어떤 이름을 받을 것 같냐는 질문에 "한해가 나가기 전, 이미 제작진이 안 보내려고 할 것 같다"고 답했다. 한해가 매력적이라 제작진과 썸을 탈 것 같다는 설명이었다.한해가 설레는 표정을 보이자 김지유는 "나는 지웅 오빠를 좋아한다"며 다시 태연의 친오빠를 언급했다. 그러자 영케이는 이전 '놀라운 토요일' 촬영에서 자신에게 했던 댄스 플러팅은 무엇이었냐고 물었다. 김지유는 "사실 다 좋아해. 나 사랑꾼이야"라며 하트를 보내 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr