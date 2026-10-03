그룹 에픽하이가 동물들의 우열을 가리는 이색 대결을 펼쳤다./사진=텐아시아DB

그룹 에픽하이가 동물들의 우열을 가리는 이색 대결을 펼쳤다./사진=에픽하이 유튜브 캡처

그룹 에픽하이가 동물들의 우열을 가리는 이색 대결을 펼쳤다.에픽하이는 지난 1일 공식 유튜브 채널 'EPIKASE'를 통해 '동물 일짱 뽑는다'라는 제목의 영상을 공개했다.에픽하이는 힙합 티어 분류에서 착안한 이른바 '동물 월드컵'을 진행했다. 펠리컨과 곰의 대결을 시작으로 돼지, 캥거루, 하이에나, 사모예드, 듀공, 범고래, 치타, 하마 등 육해공을 아우르는 다양한 동물이 후보에 올랐다. 멤버들은 동물의 외형부터 개인적인 경험과 취향, 인터넷 속설까지 각기 다른 기준으로 승자를 가렸다.첫 대결에서 펠리컨은 부리 아래 달린 주머니가 성가시다는 이유로 탈락했다. 캥거루 역시 타블로의 과거 경험 때문에 다음 라운드 진출에 실패했다. 타블로가 고등학교 시절 호주 여행을 갔을 때 캥거루 한 마리가 친구의 다리를 찼다는 것.반면 하이에나는 죽은 동물을 먹는 악당이라는 잘못된 고정관념의 피해자라는 이유로 승리를 거뒀다. 레서판다는 귀여운 외모를 앞세워 듀공을 꺾고 다음 대결에 진출했다. 곰, 돼지, 코끼리, 북극곰, 범고래, 치타, 북방족제비, 벌꿀오소리, 판다, 흰머리독수리 등이 다음 라운드에 오르면서 멤버들의 토론도 이어졌다.특히 타블로는 판다를 지지하며 열변을 토했다. 미쓰라는 조류가 모두 탈락할 위기에 놓이자 "조류 쪽에서 내용증명 날아올 수 있다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.최종 결승에서는 북극곰과 갯가재가 맞붙었다. 타블로는 "동물 원톱을 고르는데 호랑이는 올라와야 하지 않았냐"며 뒤늦게 선정 기준에 의문을 제기했다. 반면 갯가재를 결승에 올린 투컷은 "밸런스가 너무 좋다"며 만족감을 표했다. 결국 에픽하이는 최종 승자를 직접 결정하는 대신 대국민 투표에 부치기로 했다. 멤버들의 주관적인 평가로 시작된 동물 월드컵이 시청자들의 선택으로 마무리되는 셈이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr