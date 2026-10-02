그룹 러블리즈 출신 정예인이 넷플릭스 '중증외상센터' 시즌2와 3의 천장미 역에 캐스팅됐다. / 사진=텐아시아 DB

'중증외상센터' 시즌1 포스터. / 사진제공=넷플릭스

배우 하영. 공식석상에 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

그룹 러블리즈 출신 정예인이 '중증외상센터' 천장미 역을 맡으며 배우로서 대표작을 만들 기회를 잡았다. 다양한 플랫폼과 무대를 오가며 꾸준히 필모그래피를 쌓아왔지만 대중에게 강하게 각인된 작품은 아직 없는 상황. 넷플릭스 흥행작의 주요 캐릭터를 이어받게 된 이번 작품이 정예인의 연기 행보에 분기점이 될지 관심이 쏠린다.정예인은 넷플릭스 '중증외상센터' 시즌2에서 중증외상팀 5년 차 시니어 간호사 천장미 역을 맡는다. 시즌1에 이어 이번 시즌에서도 배우 하영이 이 역할을 맡을 예정이었지만, 증조부와 관련된 역사 논란이 불거지면서 하차했다. 이후 정예인이 대체 배우로 합류했다. 정예인은 제작진 및 일부 주요 배우들과 소규모 대본 리딩과 식사 자리도 가진 것으로 알려졌다.천장미는 단순히 의료진 가운데 한 명으로 등장하는 인물이 아니다. 백강혁(주지훈 분)과 양재원(추영우 분)을 가까이에서 보조하며 중증외상팀을 구성하는 주요 인물이다. 시즌1을 통해 이미 캐릭터의 성격과 이미지가 시청자들에게 각인된 만큼 정예인에게는 존재감을 알릴 기회인 동시에 적지 않은 부담이 따르는 역할이다.정예인은 2014년 러블리즈 멤버로 데뷔한 뒤 2017년 tvN '크리미널 마인드'를 통해 연기를 시작했다. 이후 공백기를 거쳐 2022년부터 본격적으로 배우 활동에 속도를 냈다. 웨이브와 티빙, 왓챠, 쿠팡플레이 등 여러 OTT 작품에 출연했고 숏폼 드라마까지 활동 영역을 넓혔다.무대에서도 경험을 쌓았다. 2023년부터 뮤지컬 '위윌락유', '카르밀라', 연극 '우리 노래방 가서...얘기 좀 할까?', '꽃, 별이 지나' 등에 출연하며 장르를 가리지 않고 연기 활동을 이어왔다.맡은 캐릭터의 결도 다양했다. 숏드라마 '자판귀'에서는 밝고 다정하면서도 친구를 향한 마음을 숨기는 남현선을 연기했고, 연극 '꽃, 별이 지나'에서는 과거의 상처를 지닌 지원 역을 맡아 감정의 폭이 큰 인물에 도전했다. 한 가지 이미지에 머물기보다 여러 장르와 캐릭터를 경험하며 연기 스펙트럼을 넓혀온 셈이다.다만 꾸준한 활동량에 비해 정예인을 배우로 대중에게 각인시킨 대표작은 아직 뚜렷하지 않다. 올해도 '자판귀'와 '꽃, 별이 지나' 등을 통해 연기 행보를 이어갔지만 작품 자체의 대중적 파급력에서는 '중증외상센터'와 차이가 크다.이 때문에 '중증외상센터'는 정예인에게 이전과 다른 무게를 지닌다. 이미 높은 인지도를 확보한 넷플릭스 시리즈에서 주요 캐릭터를 맡게 된 만큼 그동안 쌓아온 연기 경험을 보다 많은 시청자에게 보여줄 수 있는 기회다.동시에 풀어야 할 과제도 분명하다. 시즌1의 천장미는 털털하고 거침없는 성격에 5년 차 시니어 간호사다운 노련함과 생활감을 지닌 인물이었다. 정예인은 한 시즌 동안 구축된 캐릭터의 정체성을 이어가는 동시에 자신만의 색깔을 입혀야 한다. 전임 배우 하영과의 비교 역시 피하기 어렵다.그동안 정예인은 강한 제스처나 에너지로 캐릭터를 밀어붙이기보다 인물 간 관계와 감정 변화를 비교적 절제된 방식으로 표현해왔다. 이미 완성된 이미지가 있는 천장미를 어떤 방식으로 재해석하느냐가 중요하다.아이돌 출신 배우라는 수식어를 넘어 꾸준히 필모그래피를 채워온 정예인에게 '중증외상센터'는 지금까지의 연기 경험을 대중적으로 증명할 수 있는 무대다. 익숙한 천장미를 자신의 캐릭터로 다시 구축해낸다면 정예인에게도 배우로서 확실한 대표작을 만드는 계기가 될 수 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr